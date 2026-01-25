Koniec części z Chin i Indii? Niemiecki gigant stawia na Polskę i inwestuje 5 mld zł

Gigantyczna inwestycja MAN Trucks w Polsce staje się faktem – pisze dziennik.pl i ogłasza, że niemiecki koncern – bliski partner zbrojeniowego giganta Rheinmetall – wykłada 5 miliardów złotych. Lwia część kwoty trafi do Małopolski, a strategiczne zakłady zyskają nowe technologie i znaczenie w Europie.

Starachowice i Niepołomice w centrum uwagi

Niemiecki gigant MAN Trucks oficjalnie ogłosił gigantyczną inwestycję w Polsce – wartość projektów sięga 5 miliardów złotych. Kluczowe lokalizacje to Starachowice oraz Niepołomice, gdzie firma zamierza wzmocnić produkcję ciężarówek i podwozi wojskowych.

Inwestycja ma strategiczny charakter, bo jej celem jest całkowite uniezależnienie się od dostawców z Chin i Indii. Jak podkreślają analitycy branżowi, polskie zakłady staną się sercem nowoczesnej produkcji MAN w Europie, z rosnącym znaczeniem w sektorze militarnym i transportowym.

Kosiniak-Kamysz: „Kluczowy jest komponent militarny”

MAN współpracuje z niemieckim potentatem zbrojeniowym Rheinmetall, dostarczając m.in. podwozia i ciężarówki dla Bundeswehry. Nowa inwestycja w Polsce pozwoli przenieść część produkcji krytycznych komponentów bliżej europejskich partnerów i ograniczyć zależność od Azji.

– Miałem okazję zapoznać się z planami firmy dotyczącymi Niepołomic i Starachowic. Są imponujące. To oznacza wielką inwestycję w Polsce – przyznał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON podkreślił, że dla polskiej strony kluczowy jest komponent militarny i współpraca z zaufanymi sąsiadami, co pozwoli Polsce stać się zapleczem dla nowoczesnych systemów obronnych.

Polska przejmuje produkcję „serca” elektryków?

Inwestycja obejmuje także transfer zaawansowanych technologii, w tym produkcję baterii o dużej pojemności dla pojazdów elektrycznych. Dzięki temu polskie zakłady MAN zyskają nowe kompetencje w sektorze elektromobilności i wojskowości. Starachowice i Niepołomice staną się kluczowymi ośrodkami produkcyjnymi w strukturze koncernu, a lokalne fabryki nie tylko montują pojazdy, lecz także uczestniczą w opracowywaniu i wytwarzaniu strategicznych komponentów.

5 miliardów złotych na nowe technologie

Kwota inwestycji robi wrażenie – cała wartość projektów sięga 5 miliardów złotych, z czego 3,2 miliarda trafi bezpośrednio do zakładu w Niepołomicach, który przeszedł niedawno modernizację wartą 95 mln euro. Fabryka uchodzi obecnie za najnowocześniejszą w Europie, a dzięki nowym projektom jej znaczenie wzrośnie w skali całego koncernu. Niemiecki gigant MAN Trucks stawia na technologię i bezpieczeństwo, czyniąc polskie miasta istotnym punktem na mapie europejskiego przemysłu ciężarowego i zbrojeniowego.

