Złoto z rekordem wszechczasów. Kolejna bariera przebita

Ubiegły rok był rekordowy, jeśli chodzi o ceny złota. W marcu 2025 roku po raz pierwszy w historii osiągnęło poziom 3000 dolarów za uncję, a zaledwie pół roku później przekroczyło kolejną barierę 4000 dolarów. W całym zeszłym roku złoto zyskało na wartości rekordowe 64 proc.

Złoto z kolejnym rekordem

Już wiadomo, że dobra passa utrzyma się i w tym roku. Kruszec przebił właśnie kolejną magiczną barierę 5000 dolarów, czyli poziom, którego eksperci oczekiwali najwcześniej w połowie 2026 roku. Wzrost cen jest kontynuacją silnej dynamiki z ubiegłego tygodnia, kiedy to złoto kolejno przebijało poziomy 4700, 4800 i 4900 dolarów za uncję.

Jak zauważa serwis comparic.pl, inwestorzy, szukając bezpiecznego schronienia przed narastającą niepewnością polityczną i geopolityczną, doprowadzili do bezprecedensowych wzrostów cen nie tylko złota, ale też srebra, które przebiło w poniedziałek granicę 110 dolarów za uncję (w piątek pękła bariera 100 dolarów).

Jako główne przyczyny gorączki na kruszce eksperci wskazują m.in. niepewność polityczną w USA. Groźba nałożenia przez prezydenta Donalda Trumpa 100-procentowych ceł na Kanadę (w odpowiedzi na potencjalną umowę handlową Ottawy z Chinami) wywołała obawy o nową eskalację wojen handlowych. Do tego dochodzą napięcia pomiędzy administracją Trumpa a Rezerwą Federalną. W środę spodziewana jest decyzja amerykańskiego banku centralnego w sprawie wysokości stóp procentowych. Inwestorzy liczą na sygnały, które mogłyby dać paliwo do dalszych wzrostów.

Odnosząc się do wzrostów srebra analitycy wskazują, że bezprecedensowy popyt wynika zarówno ze statusu „bezpiecznej przystani”, jak i zapotrzebowania przemysłowego. Metal ten jest uznawany za strategiczny w Chinach oraz USA, ale główny popyt z przemysłu płynie przede wszystkim z tego pierwszego kraju, co widać również w znacznej premii cenowej na giełdzie w Szanghaju wobec ceny w Nowym Jorku.

