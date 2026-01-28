Ile ksiądz wyciąga po kolędzie? Jest rozliczenie proboszcza

W Polsce nie istnieje żaden ogólnopolski „cennik kolędowy”. Jak podkreślała wielokrotnie Konferencja Episkopatu Polski, organizacja kolędy należy do proboszcza danej parafii lub do decyzji biskupa diecezjalnego. Koperta nie jest obowiązkowa, nie ma minimalnej ani zalecanej kwoty i nie może być ona warunkiem wizyty duszpasterskiej.

Polacy często mylą kopertę wręczaną podczas kolędy z opłatą parafialną, a to dwie różne sprawy. Przykładem opłaty parafialnej może być składka „na organistę” (np. 50–100 zł), zbiórka na remont, ogrzewanie lub inwestycje, ale także opłata od rodziny „na funkcjonowanie parafii”. Kwota jest ustalana odgórnie przez parafię i ogłaszana z ambony lub w kościelnej gablocie.

Jeden z proboszczów podał do wiadomości publicznej w social mediach kwotę, którą dotychczas zebrano podczas kolędy.

Proboszcz z Dąbrowicy podsumował koledę

Proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Dąbrowicy w woj. lubelskim ks. Waldemar Głusiec podał kwoty, które darczyńcy przekazali na rzecz jego wspólnoty i tym samym podsumował sezon kolęd. Razem z księdzem wikariuszem Bartoszem Starowiczem odwiedzili 632 domy, co stanowi około 2/3 rodzin mieszkających na terenie parafii.

Duchowny podziękował parafianom za serdeczne przyjęcie, modlitwy, rozmowy i sugestie dotyczące funkcjonowania wspólnoty oraz przygotowanie domostw do kolędy, "a zwłaszcza za uchylone furtki i tabliczki z napisem »czekamy« – także te wykonane własnoręcznie. Prosimy o zachowanie tabliczek na kolejne lata kolędy" – napisał proboszcz.

Okazuje się, że podczas kolędy zebrano 60 290 zł. „Bóg zapłać!” - napisał duchowny i przekazał, że środki zostaną wykorzystane do pokrycia bieżących wydatków, a część zostanie odłożona. Parafia zamierza poszerzyć cmentarz.

Ile zwykle Polacy wkładają do koperty?

Jak wynika z badań opinii publicznej realizowanych po kolędzie 2024 i na przełomie 2024/2025 zrealizowanych przez SW Research oraz OPB Ariadna, Polacy najczęściej wkładają do koperty kwoty w przedziale 50–200 zł (około 35 proc.). Około 30 proc. mówi o sumach 40 -100 zł, a 12–13 proc. Polaków wkłada do koperty mniej niż 50 zł. 18 proc. w ogóle nie daje datku podczas kolędy.

Jeśli podzielić końcową sumę podaną przez proboszcza z Dąbrowicy przez ilość domostw, okazuje się, żepodczas kolędy 2025/2026 parafianie środnio włożyli do koperty około 100 zł (99,52 zł).

