Dodatkowe pieniądze dla ponad 100 tys. Polaków. Wpłaty już niebawem

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) obowiązują od 2019 roku. Program został stworzony, by zachęcić Polaków do oszczędzania na czas emerytury. Udział w PPK jest dobrowolny (można w każdej chwili zrezygnować i w każdej się zapisać). Pracodawca jest zobowiązany do ﬁnansowania wpłat podstawowych do PPK w wysokości 1,5 proc. lub 2,5 proc. wynagrodzenia pracownika (dotyczy umów o pracę i umów zlecenie). Pracownik co miesiąc przeznacza na PPK 2 proc. swojego wynagrodzenia. Do tego państwo zapewnia jednorazową wpłatę powitalną.

PPK. Kto otrzyma wpłatę powitalną?

Jak informuje serwis mojeppk.pl kolejna pula wpłat powitalnych została właśnie przekazana do instytucji finansowych, które prowadzą PPK. Na rachunki uczestników PPK wpłata trafi najpóźniej do 15 lutego. Łącznie do instytucji finansowych trafiło blisko 26 mln zł, które zasilą konta 104 tys. oszczędzających.

– Wpłata powitalna to jednorazowy bonus od państwa w wysokości 250 zł. To powitanie dla każdego, kto decyduje się na długofalowe budowanie oszczędności wspólnie z pracodawcą i państwem – przypomina serwis.

Wpłata powitalna przysługuje uczestnikom PPK, którzy oszczędzają w programie co najmniej trzy pełne miesiące i w tym czasie na ich rachunek wpłynęły wpłaty podstawowe.

W ciągu ponad sześciu lat funkcjonowania programu przekazano uczestnikom PPK 948 mln zł w formie samych tylko wpłat powitalnych.

Przypomnijmy, że w 2025 roku wartość aktywów netto PPK przekroczyła 45 mld zł, a w samym grudniu nastąpił wzrost o 1,87 mld zł względem poprzedniego miesiąca, co stanowi najwyższy miesięczny przyrost w całym w zeszłym roku. W skali całego roku aktywa programu zwiększyły się o niemal 15 mld zł. Liczba aktywnych rachunków PPK przekroczyła 5 mln, a z programu korzysta 4,12 mln osób (jedna osoba może mieć więcej niż jeden rachunek PPK, jeśli np. zmieniała pracę). Partycypacja osiągnęła poziom 57,12 proc. Największym zainteresowaniem program cieszy się w największych firmach zatrudniających minimum 1000 osób – wynosi blisko 85 proc. Najniższa partycypacja odnotowywana jest w organizacjach, w których pracuje od 10 do 49 osób (31,8 proc.).

Pod względem geograficznym dominuje województwo mazowieckie, gdzie partycypacja zbliża się do 80 proc. Kolejne miejsca zajmują województwa dolnośląskie i wielkopolskie (odpowiednio 62,6 proc. i 60,6 proc.).

