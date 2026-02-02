Umiał zmienić wierzycieli w dłużników. Asesor ukradł miliony złotych

Strach się bać. Między styczniem 2024 roku a lutym 2025 roku Łukasz G., asesor komorniczy, przywłaszczył sobie około 14,4 mln zł kilkoma kliknięciami zmieniając wierzycieli w dłużników. I zwiał.

A długi pociągają za sobą konsekwencje, i to głównie niemiłe. Wie o tym prawie 2 mln osób w Polsce, które łącznie jest zadłużonych na 42,8 mld zł – wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów BIG.

Kradzież pieniędzy – wierzyciel dłużnikiem

Asesor Łukasz G. powiększył grono dłużników w prosty sposób. W systemie kancelarii komorniczej przy Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód, który ma umożliwiać szybkie poszukiwanie majątku dłużnika i prowadzenie postępowań w formie cyfrowej, asesor wyszukiwał prawomocnie zakończone sprawy, w których wierzycielami były duże firmy, m.in. z branży bankowej i leasingowej.

Mając dostęp do systemu wprowadzał fałszywe wpisy i w ten sposób zamieniał wierzycieli w dłużników. Na podstawie swoich wspisów zlecił około 400 egzekucji z ich rachunków bankowych na kwoty sięgające setek tysięcy złotych. Na prywatne konto przelał w ten sposób ponad 14 mln zł i tuż przed kontrolą wyjechał z Polski.

Asesor wpadł na Dominikanie

W jakis sposób Łukasz G. zyskał dostęp do systemu? Zastępował innego komornika. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak do Izby Komorniczej w Szczecinie zaczęły napływać skargi od wierzycieli.

Asesor komorniczy to osoba, która ukończyła aplikację komorniczą, zdała egzamin i za zgodą izby komorniczej dostała powołanie na stanowisko asesora od prezesa sądu apelacyjnego. W czasie asesury, która trwa od dwóch do sześciu lat, asesor pracuje pod nadzorem komornika.

Za 36–latkiem wydano nie tylko list gończy, ale także Europejski Nakaz Aresztowania oraz Czerwoną Notą Interpolu. Łukasz G. odnalazł się na Dominikanie. 17 stycznia został zatrzymany na terenie Santo Domingo, a 25 stycznia 2026 roku został deportowany do Polski. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie zastosował wobec byłego asesora areszt tymczasowy na 30 dni.

Mężczyzna jest podejrzany o przywłaszczenie znacznych kwot pieniędzy, przekroczenie uprawnień oraz inne przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów. Grozi mu nawet 25 lat więzienia.

