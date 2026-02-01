Fiskus zaskakuje podatników. Te wydatki na mieszkanie można odliczyć w PIT

Wydatki ponoszone na przystosowanie mieszkań i domów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami mogą zostać odliczone w rozliczeniu PIT. Takie stanowisko od lat potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych interpretacjach podatkowych. Chodzi o tzw. ulgę rehabilitacyjną, uregulowaną w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć od dochodu – jeszcze przed obliczeniem podatku – wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz te, które ułatwiają wykonywanie codziennych czynności życiowych. Z preferencji mogą korzystać osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, a także podatnicy utrzymujący osoby niepełnosprawne, o ile spełnione są ustawowe warunki.

Jednym z katalogów wydatków, które można uwzględnić w uldze, są koszty adaptacji i wyposażenia mieszkań oraz budynków mieszkalnych, dostosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przepisy nie zawierają zamkniętej listy takich wydatków. Kluczowe jest, aby konkretne prace lub zakupy realnie ułatwiały funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej, biorąc pod uwagę rodzaj jej schorzeń.

Jak wyjaśnia Krajowa Informacja Skarbowa, „adaptacja” oznacza przystosowanie lokalu do innego sposobu użytkowania, natomiast „wyposażenie” to dodanie elementów zwiększających jego funkcjonalność. Co istotne, adaptacja nie musi oznaczać ulepszenia mieszkania w ogólnym sensie – wystarczy, że odpowiada indywidualnym potrzebom osoby z niepełnosprawnością.

W interpretacjach podatkowych skarbówka potwierdziła możliwość odliczenia m.in. kosztów zmiany systemu ogrzewania, wymiany okien i drzwi, montażu klimatyzacji, przebudowy łazienki, usunięcia progów, wymiany podłóg na antypoślizgowe, zakupu i montażu rolet, a także dostosowania kuchni, w tym mebli i sprzętu AGD. Akceptowane były również wydatki na pralki, suszarki, zmywarki, oczyszczacze powietrza czy kamery monitorujące.

Warunki skorzystania z ulgi

Warunkiem skorzystania z ulgi jest poniesienie wydatku z własnych środków. Jeżeli koszt został w całości lub części sfinansowany z PFRON, NFZ, funduszy socjalnych lub innych źródeł publicznych, odliczyć można jedynie różnicę. Konieczne jest także posiadanie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na wypadek ewentualnej kontroli.

Każda interpretacja dotyczy konkretnego stanu faktycznego, dlatego znaczenie mają indywidualne okoliczności podatnika. Jeżeli jednak wydatki faktycznie służą przystosowaniu mieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, fiskus co do zasady nie kwestionuje prawa do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

