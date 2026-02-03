Jak Epstein inwestował w Polsce. Gra na złotym, „Wiedźmin” i kaszubska łódź

Gra na kursie złotego, dziesiątki tysięcy akcji CD Projektu i tajemnicza łódź zamówiona u polskiego producenta. Tak Jeffrey Epstein i powiązane z nim spółki działały na polskim rynku.
Marzec 2018 r. CD Projekt śpi na pieniądzach. Na kontach warszawskiego producenta gier leży dokładnie 647 mln zł. Zero kredytów. Zero pożyczek. Chociaż spółka dalej odcina kupony ze sprzedaży gier i dodatków z serii „Wiedźmin”, to żyje już zupełnie inną produkcją. Chodzi o zapowiadaną premierę Cyberpunka 2077 – zupełnie nowy, tajemniczy tytuł z warszawskiego studia, który ma zrewolucjonizować globalną branżę gier. W marcu 2018 r. prace nad polską produkcją nabierają rozpędu. Powstaje dodatkowe studio we Wrocławiu, żeby powiększyć zespół.
W tym samym czasie w akcje CD Projektu postanawia zainwestować Jeffrey Epstein. Polską spółkę podsuwają mu pod nos doradcy z Londynu. A w transakcji pośredniczy duży niemiecki bank.
Krytyczny błąd
