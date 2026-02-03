KSeF zawalczy z zatorami? Automatyczna klauzula wykonalności

Najgorszy scenariusz to niewypłacalność firmy – aż taką moc mają zatory płatnicze, czyli sytuacja, w której firma nie otrzymuje zapłaty za towary lub usługi w ustalonym terminie i nie może uregulować własnych zobowiązań. Ponad 60 proc. polskich firm ma problemy z zatorami płatniczym, a około 15 proc. przedsiębiorstw ma zaległości w płatnościach na kwotę 60 tys. zł lub nawet więcej. Zaledwie 28 proc. nie miało takich kłopotów – pokazało badanie UCE Research w pierwszej połowie 2025 roku.

Według Rafała Brzoski i zepołu SprawdzaMY, system elektronicznych faktur KSeF ma potencjał do walki z tym problemem.

KSeF w walce z zatorami płatniczymi

W zależności od skali działalności, brak zapłaty jednej faktury może zachwiać całą strukturą finansową firmy i zmusić ją do sięgania po kosztowne finansowanie pomostowe, opóźnienia własnych zobowiązań czy nawet wstrzymywania działalności – podkreślają autorzy raportu UCE Research.

Opóźnienia powyżej 60 dni szczególnie dotykają sektor handlu, usług i budownictwa. Co trzecia firma czeka na płatność dłużej niż dwa miesiące – wynika badania Keralla Research dla BIG InfoMonitor.

Rafał Brzoska ma pomysł na dodatkowe wykorzystanie KSeF. „Automatyczna klauzula wykonalności: Po zaksięgowaniu faktury przez dużą firmę, faktura automatycznie uzyskuje klauzulę wykonalności, umożliwiając natychmiastowe działania komornicze w przypadku braku płatności, bez konieczności angażowania sądu” – wyjasniał Rafał Brzoska na platformie X.

Plusy wykorzystania KSeF

Korzyści z takiego rowiązania to poprawa płynności i stabilności finansowej małych firm, a także wzmocnienie ich pozycji na rynku. To również zmniejszenie liczby spraw gospodarczych, związanych z opóźnieniami w płatnościach, i odciążenie sądów. W dodatku pomysł nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów publicznych, zwiększa zaufanie do instytucji państwowych i ma wpływ na zwiększenie uczciwości w obrocie gospodarczym.

Zdaniem adwokata Marka Jarosiewicza z kancelarii Wódkiewicz, Sosnowski, Jarosiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni dokumenty z KSeF nie mieszczą się jednak w katalogu tytułów wykonawczych i nie mogą być samodzielną podstawą egzekucji. Na łamach Gazeta.pl prawnik tłumaczył, że mechanizm, w którym akt zaksięgowania faktury automatycznie uruchamia egzekucję, bez kontroli sądu i nadania klauzuli wykonalności, mógłby zagrozić bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.

