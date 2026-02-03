Ranking lokat na miesiąc. To obecnie najwyższa stawka na rynku

Serwis Bankier.pl przedstawił pierwszy w lutym ranking lokat bankowych na miesiąc. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w zestawieniu.

Lokaty bankowe na miesiąc. Najwyższa stawka na rynku

Na czele rankingu pozostaje NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT, proponowany przez Bank Nowy. Oprocentowanie na tym depozycie wynosi 7 proc. w skali roku i jest to obecnie najwyższa stawka dostępna na rynku lokat. Z oferty mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą rachunek depozytowy. Maksymalna kwota wpłaty to 10 000 zł.

Dość wysokę stawkę (6,50 proc. rocznie) oferuje również wicelider rankingu lokat na miesiąc. Chodzi o Lokatę Powitalną od Credit Agricole. Propozycja ta również przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy muszą otworzyć konto osobiste (np. Konto dla Ciebie). Dodatkowym wymogiem jest wyrażenie zgód marketingowych. Maksymalnie można wpłacać 100 000 zł. Oferta Credit Agricole zadebiutowała w zestawieniu lokat bankowych na miesiąc. Do tej pory propozycja ta była dostępna na dłuższe terminy – 90 lub 180 dni. Obecnie można ją założyć właśnie na 30 dni, choć istnieje możliwość jej przedłużenia (konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków).

Na najniższym stopniu podium plasuje się Lokata Urodzinowa od Banku Millennium z oprocentowaniem na poziomie 4,50 proc. w skali roku. Niezmiennie z oferty mogą skorzystać posiadacze konta w banku, ale jedynie przez 30 dni od dnia swoich urodzin. Lokatę można założyć za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

W pierwszej piątce znalazły się również Lokata na Nowe Środki, proponowana przez Bank Ochrony Środowiska, a także Lokata Plus od Toyota Banku. Oprocentowanie wynosi odpowiednio 3,75 i 3,65 proc. w skali roku.

