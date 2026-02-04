Kursy walut 4 lutego 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.
Z danych przekazanych w środę przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 4 lutego za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,5755 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2241 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6059 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,9015 zł.
Kursy walut – środa, 4 luty
- dolar –3,5755 zł
- euro –4,2241 zł
- frank szwajcarski – 4,6059 zł
- funt szterling – 4,9015 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – wtorek, 3 luty
- dolar –3,5785 zł
- euro –4,2198 zł
- frank szwajcarski – 4,5942 zł
- funt szterling – 4,8905 zł
Kursy walut – poniedziałek, 2 luty
- dolar –3,5495 zł
- euro –4,2106 zł
- frank szwajcarski – 4,5810 zł
- funt szterling – 4,8658 zł
Kursy walut – piątek, 30 stycznia
- dolar – 3,5379 zł
- euro – 4,2131 zł
- frank szwajcarski – 4,5964 zł
- funt szterling – 4,8586 zł
Kursy walut – czwartek, 29 stycznia
- dolar – 3,5189 zł
- euro – 4,2072 zł
- frank szwajcarski – 4,5830 zł
- funt szterling – 4,8574 zł
Kursy walut – środa, 28 stycznia
- dolar – 3,5045 zł
- euro – 4,2009 zł
- frank szwajcarski – 4,5684 zł
- funt szterling – 4,8320 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
