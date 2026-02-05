890 kont w szwajcarskim banku Credit Suisse wciąż powiązanych z nazistami

Bank UBS, który w 2023 roku przejął Credit Suisse, poinformował, że współpracuje z byłym prokuratorem USA Neilem Barofskym, aby wyjaśnić sprawę bankowych kont powiązanych z nazistami, które były prowadzone przez jego byłego konkurenta – przekazała agencja Reutera. Kont wciąż aktywnych.

– Wśród znalezionych rachunków bankowych znajdują się nieujawnione wcześniej konta z czasów II wojny należących do niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, niemieckiej firmy produkującej broń i niemieckiego Czerwonego Krzyża - poinformował Chuck Grassley, przewodniczący komisji. Zespół Barofskiego odkrył również wcześniej nieujawnione wymuszone transfery aktywów żydowskich na konta kontrolowane przez nazistów. W grudniu 2022 roku Barofsky został zwolniony przez bank. Jak twierdzi, sprzeciwił się żądaniom banku, aby ograniczył swoje badania.

Bank szwajcarski nie ujawnił wszystkich tajemnic

Szwajcarskie banki, w tym zwłaszcza Credit Suisse, przez dekady po II wojnie światowej ukrywały konta powiązane z nazistami, w których przechowywano zrabowane mienie żydowskie i aktywa III Rzeszy. Nowe śledztwa z lat 2023-2026 ujawniły setki takich kont, aktywnych nawet do 2020 roku, co podważa neutralność Szwajcarii.

Tuż po wojnie, w 1945 roku szwajcarskie dochodzenie wykazało aktywa obywateli III Rzeszy o wartości ponad 1 mld franków, nie licząc kosztowności w skrytkach. Zaledwie miliarda. Konta należały m.in. do wysokich urzędników SS, niemieckich dyplomatów (np. Franza von Papena), czy przedstawicieli administracji odpowiedzialnych za zbrodnie.

Pod presją USA, w 1998 roku szwajcarskie banki zawarły ugodę na 1,25 mld USD dla ofiar Holokaustu. Okazuje się, że 81 lat po wojnie sprawa wciąż ma charakter rozwojowy.

Bank pomagał w unikaniu płacenia podatku Amerykanom

Interwencja amerykańskiej Komisji Budżetowej Senatu USA umożliwiła dalsze badanie co najmniej 64 tys. potencjalnie istotnych rejestrów danych w Credit Suisse. Dane te nie zostały ujawnione podczas wcześniejszych dochodzeń w latach 90-tych. Przywrócono także Neila Barofskiego do pracy. To właśnie on pełnił funkcję inspektora generalnego w programie Troubled Asset Relief Program po kryzysie finansowym w 2008 roku. Od 2014 roku, gdy Credit Suisse przyznał się do winy w sprawie pomagania amerykańskim klientom w unikaniu podatków, Barofsky funkcjonował jako niezależny obserwator banku.

Bank UBS Bank oddelegował ponad 50 osób do wsparcia śledztwa, w tym biegłych księgowych, historyków i ekspertów merytorycznych. Zespół śledczy odkrył około 3600 pudeł dokumentów zawierających informacje o klientach, w tym o osobach, które w czasie wojny znajdowały się na amerykańskiej czarnej liście za wspieranie nazistów.

Dotychczasowe ustalenia śledztwa wskazują, że zaangażowanie Credit Suisse było większe, niż wcześniej sądzono, „i podkreślają wagę dalszego angażowania się w badania nad tą przerażającą epoką w historii nowożytnej” – napisał w oświadczeniu Neil Barofsky. Dochodzenie wykazało także, że Credit Suisse wynajął biuro – i świadczył usługi bankowe – argentyńskiej agencji rządowej, która pomagała nazistom w ucieczce do Argentyny.

