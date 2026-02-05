Kursy walut 5 lutego 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.

Z danych przekazanych w czwartek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 5 lutego za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,5799 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2175 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5985 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8569 zł.

Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane

Kursy walut – czwartek, 5 luty

dolar –3,5799 zł

euro –4,2175 zł

frank szwajcarski – 4,5985 zł

funt szterling – 4,8569 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – środa, 4 luty

dolar –3,5755 zł

euro –4,2241 zł

frank szwajcarski – 4,6059 zł

funt szterling – 4,9015 zł

Kursy walut – wtorek, 3 luty

dolar –3,5785 zł

euro –4,2198 zł

frank szwajcarski – 4,5942 zł

funt szterling – 4,8905 zł

Kursy walut – poniedziałek, 2 luty

dolar –3,5495 zł

euro –4,2106 zł

frank szwajcarski – 4,5810 zł

funt szterling – 4,8658 zł

Kursy walut – piątek, 30 stycznia

dolar – 3,5379 zł

euro – 4,2131 zł

frank szwajcarski – 4,5964 zł

funt szterling – 4,8586 zł

Kursy walut – czwartek, 29 stycznia

dolar – 3,5189 zł

euro – 4,2072 zł

frank szwajcarski – 4,5830 zł

funt szterling – 4,8574 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

FAQ– najczęściej zadawane pytania o kursy walut

Kiedy NBP publikuje kursy walut?

Tabela kursów średnich walut obcych aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15.

Z czego wynikają wahania kursów walut?

Wahania kursów walut wynikają głównie z praw podaży i popytu, na które wpływ mają stopy procentowe, inflacja, wzrost gospodarczy oraz sytuacja geopolityczna.

Co oznacza mocny złoty?

To oznacza, że polska waluta zyskuje na wartości względem obcych walut, co powoduje m.in., że importowane towary i są tańsze, a inflacja może spadać.

