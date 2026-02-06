Tyle sportowcy dostaną za medal na igrzyskach. Hitem jest jednak ta nagroda

Już dziś startują zimowe Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan–Cortina 2026. Impreza ta nigdy nie rozpieszczała nas, jeśli chodzi o medale dla Polaków. Cztery lata temu wróciliśmy z Pekinu zaledwie z jednym brązowym krążkiem, który wywalczył Dawid Kubacki.

W tym roku na sukces skoczków narciarskich raczej nie możemy liczyć (ewentualnie w konkursach duetów). Realne szanse na kilka medali jednak mamy. Jednym z głównych faworytów jest nasz czołowy łyżwiarz szybki Damian Żurek. Z krążkiem mogą wrócić również Władimir Semirunnij, Natalia Maliszewska, a także Aleksandra Król-Walas. W sumie nasza reprezentacja na igrzyska olimpijskie we Włoszech liczy w tym roku 60 zawodników, którzy rywalizują w 12 różnych dyscyplinach.

Nie ulega wątpliwości, że zdobycie medalu to ukoronowanie sportowej kariery i zapewnienie sobie miejsca w historii. Nie bez znaczenia jest jednak również aspekt finansowy. Na jakie pieniądze będa mogli liczyć medaliści? Szczegóły systemu nagród ogłosił Polski Komitet Olimpijski (PKOl).

Tyle zarobią medaliści. Ta nagroda jest hitem

Jak podaje RMF FM, zawodnik, który zdobędzie złoty medal i stanie na najwyższym stopniu podium, otrzyma od PKOl aż 500 tys. zł w gotówce. Na tym jednak nie koniec, bo na konto mistrza olimpijskiego trafi także 250 tys. zł w formie tokenów, czyli cyfrowych aktywów, które mogą być wymieniane na określone usługi lub produkty.

Duże pieniądze przewidziano również dla srebrnych medalistów. Mogą oni liczyć na 400 tys. zł w gotówce i 200 tys. zł w tokenach. Zawodnicy, którzy zajmą trzecie miejsce otrzymają odpowiednio 300 tys. zł i 150 tys. zł.

W przypadku konkurencji drużynowych premie są dzielone między członków zespołu, ale ich łączna wysokość pozostaje na podobnym poziomie, co w konkurencjach indywidualnych.

Oprócz nagród pieniężnych i tokenów, każdy medalista otrzyma także nagrody rzeczowe. Wśród nich znalazły się vouchery na wakacje marzeń oraz ekskluzywna biżuteria.

Prawdziwym hitem jest jednak dwupokojowe mieszkanie, które złoty medalista otrzyma od PKOl i sponsora dewelopera Profbud. Znajdować się będzie ono w Mieście Polskich Mistrzów Olimpijskich (przy projekcie współpracuje także Robert Lewandowski), które powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie warszawskiej dzielnicy Ursynów, przy ulicy Puławskiej, w gminie Lesznowola, w odległości ok. 2 km od Lasu Kabackiego. Jak podaje Business Insider Polska, cena rynkowa nieruchomości może mieścić się w przedziale od ok. 800 tys. zł do nawet miliona zł, w zależności od metrażu, który jednak nie jest sprecyzowany. Taka nagroda to ogromna zachęta dla sportowców startujących w zimowych igrzyskach, gdyż na co dzień nie mogą oni liczyć na tak duże pieniądze jak piłkarze czy tenisiści.

Złoci medaliści mogą liczyć na jeszcze jedną nagrodę, jaką jest samochód osobowy marki Toyota Corolla.

Czytaj też:

Tak wygląda wioska olimpijska ZIO 2026. Włosi zastosowali ciekawy trickCzytaj też:

Igrzyska Olimpijskie. Lotnisko w Mediolanie wdraża specjalne procedury