Kursy walut 6 lutego 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.
Z danych przekazanych w piątek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 6 lutego za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,5749 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2155 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5920 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8535 zł.
Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane
Kursy walut – piątek, 5 luty
- dolar –3,5749 zł
- euro –4,2155 zł
- frank szwajcarski – 4,5920 zł
- funt szterling – 4,8535 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – czwartek, 5 luty
- dolar –3,5799 zł
- euro –4,2175 zł
- frank szwajcarski – 4,5985 zł
- funt szterling – 4,8569 zł
Kursy walut – środa, 4 luty
- dolar –3,5755 zł
- euro –4,2241 zł
- frank szwajcarski – 4,6059 zł
- funt szterling – 4,9015 zł
Kursy walut – wtorek, 3 luty
- dolar –3,5785 zł
- euro –4,2198 zł
- frank szwajcarski – 4,5942 zł
- funt szterling – 4,8905 zł
Kursy walut – poniedziałek, 2 luty
- dolar –3,5495 zł
- euro –4,2106 zł
- frank szwajcarski – 4,5810 zł
- funt szterling – 4,8658 zł
Kursy walut – piątek, 30 stycznia
- dolar – 3,5379 zł
- euro – 4,2131 zł
- frank szwajcarski – 4,5964 zł
- funt szterling – 4,8586 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
FAQ– najczęściej zadawane pytania o kursy walut
Kiedy NBP publikuje kursy walut?
Tabela kursów średnich walut obcych aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15.
Z czego wynikają wahania kursów walut?
Wahania kursów walut wynikają głównie z praw podaży i popytu, na które wpływ mają stopy procentowe, inflacja, wzrost gospodarczy oraz sytuacja geopolityczna.
Co oznacza mocny złoty?
To oznacza, że polska waluta zyskuje na wartości względem obcych walut, co powoduje m.in., że importowane towary i są tańsze, a inflacja może spadać.
