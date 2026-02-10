Ranking lokat na trzy miesiące. Dominują „piąteczki”

Portal Bankier.pl przedstawił najnowszy ranking lokat na trzy miesiące. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Lokaty na trzy miesiące. Wciąż królują „piątki”

W lutowym rankingu – podobnie jak w tym ze stycznia – rzucają się w oczy obniżki. Dotyczą one lidera zestawienia, jakim ponownie jest City Handlowy z ofertą Lokata Powitalna w promocji „Poznaj świat Citigold z lokatą 5,5%”. Jeszcze miesiąc temu instytucja proponowała 5,80 proc. w skali roku, a pod koniec 2025 roku – 6 proc. Z propozycji mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą konto Citigold w ofercie „Poznaj świat Citigold z lokatą 5,5%”, zaakceptują regulamin oferty i zapewnią saldo dzienne w wysokości minimum 420 000 zł. Maksymalna kwota wpłaty to 200 000 zł.

Drugą pozycję zachowała Nest Lokata Witaj od Nest Banku, gdzie oprocentowanie tak jak miesiąc temu wynosi 5,25 proc. rocznie. Oferta przeznaczona jest dla nowych klientów instytucji, którzy założą konto i wyrażą zgody marketingowe. Maksymalnie można wpłacać 25 000 zł.

Trzecia pozycja przypadła w tym miesiącu aż trzem lokatom oprocentowanym na 5 proc. w skali roku. Chodzi o NOWYdepozyt 3M Gwarantowany od Banku Nowego (przed miesiącem oferowano 5,10 proc.), Lokatę dla Ciebie dla nowych klientów od Raiffeisen Digital Banku (stawka nie zmieniła się), a także powracającą do rankingu Lokatę dla Ciebie na dzień dobry od Santander Banku Polska. Wszystkie wymienione opcje są skierowane do nowych klientów, którzy założą konto osobiste lub rachunek depozytowy (Bank Nowy). W ostatnim przypadku wymagane jest również wyrażenie zgód marketingowych oraz zaakceptowanie regulaminu promocji. Największą kwotę na pojedynczym depozycie można wpłacić do Banku Nowego i Raiffeisen Digital Banku – 100 tys. zł.

Pięć obniżek

Na cięcia – poza wspomnianymi lokatami Citi Handlowy i Banku Nowego – zdecydowali się również: CA Auto Bank – obniżka na Lokacie terminowej z 4,70 na 4,30 proc. rocznie, HoistSpar – zmiana z 4,80 na 4,30 proc. rocznie na Lokacie terminowej, a także Inbank, który na Lokacie na Start zmniejszył oprocentowanie z 4,85 na 4,75 proc. rocznie.

