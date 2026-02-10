Jak zaplanować przyszłość dzieci? „Mniej postanowień, więcej konsekwencji”

Psychologowie behawioralni zwracają uwagę, że decyzje podejmowane po okresie intensywnej motywacji są statystycznie bardziej trwałe. To właśnie dlatego luty sprzyja działaniom, które nie są spektakularne, ale konsekwentne – szczególnie w obszarach wymagających cierpliwości i długiego horyzontu.

To moment, w którym coraz częściej myślimy nie o sobie, lecz o dzieciach. O ich przyszłości, edukacji, możliwościach rozwoju i bezpieczeństwie finansowym w świecie, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Przyszłość dzieci to proces, nie jednorazowy gest