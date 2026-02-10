6 trendów w bankowości w 2026 roku. „Od spadających marż po ryzyko fraudu”

Autor: Tomasz Starzyk, Dun&Bradstreet

Sektor bankowy w nowy rok wchodzi w atmosferze niepewności gospodarczej, nowych regulacji prawnych, cyfrowej transformacji oraz innowacyjnych projektów sztucznej inteligencji. Tomasz Starzyk z Dun&Bradstreet wskazuje sześć trendów, które w 2026 roku istotnie wpłyną na branże bankowo-finansową: od spadających marży, rosnącego ryzyka ataków cybernetycznych, fraudu, po rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji, rosnącego znaczenia informacji gospodarczej, a kończąc na wysokich oczekiwaniach klientów.

1. Presja na marże i poszukiwanie nowych źródeł przychodów

Utrzymujące się niskie stopy procentowe oraz niepewność gospodarcza bezpośrednio wpływają na niższe marże, co zmusza banki do szukania nowych źródeł przychodów. Dywersyfikacja kanałów sprzedaży wynika głównie z zaawansowanej cyfryzacji, współpracy z fintechami oraz potrzeby personalizacji usług. Na znaczeniu zyskują, bankowość elektroniczna, bezpieczeństwo i szybkie przelewy. Wygranymi pozostają te banki, które wykorzystują analitykę i rzetelne dane do szybkiej identyfikacji odbiorcy czy segmentacji klientów.

2. Rosnące ryzyko cyberataku i fraudu wymusza nowe standardy bezpieczeństwa

Wraz z wejściem w życie nowych regulacji, takich jak unijna DORA czy zaostrzone przepisy w Wielkiej Brytanii, bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem stają się dla sektora bankowego i finansowego absolutnym priorytetem. Stwierdzenie to znajduje potwierdzenie w twardych danych liczbowych. W badaniu Financial Services&Insurance Pulse Survey, aż 91 proc. bankowców stwierdziło, że przestępstwa cybernetyczne i fraud są największym zagrożeniem. Jednocześnie dodając, że większość podmiotów w bankowości i finansach doświadczyła cyberataków czy prób oszustwa. Dlatego banki zmuszone są integrować dane i systemy związane z zarządzaniem ryzykiem, celem zapewnienia ciągłość operacyjnej i zgodność z literą prawa.

3. AI w praktyce: od pilotażu do pełnej transformacji organizacji

Sztuczna inteligencja w bankowości odgrywa coraz większą rolę. Przechodzi z fazy odizolowanych projektów pilotażowych do implementacji w całym przedsiębiorstwie. Począwszy od prognozowania trendów i zarządzania ryzykiem, poprzez automatyzację procesów, a kończąc na systemach usprawniających obsługę klienta. Jednak, aż 64 proc. finansistów jednocześnie przyznaje, że nie dysponuje wystarczającymi danymi do podejmowania pewnych decyzji, a ponad połowa twierdzi, że trudności we wdrażaniu projektów AI, wiążą się z brakiem adekwatnych danych. To pokazuje, że bez solidnych, ujednoliconych, przejrzystych i sprawdzonych danych nawet najbardziej ambitne inicjatywy są skazane na niepowodzenie.

4. Jakość danych w otwartej bankowości: nowa przewaga konkurencyjna

Dane stanowią podstawę transformacji w sektorze usług finansowych. Z drugiej strony, jak pokazuje przeprowadzone w sierpniu 2025 roku badanie, Financial Services&Insurance Pulse Survey, aż 55 proc. finansistów nie ufa własnym danym, a ponad połowa podmiotów w branży zmaga się z rozproszonymi, niepowiązanymi ze sobą bazami danych wewnątrz organizacji. Nowe regulacje dotyczące otwartych finansów — w tym unijne FiDA oraz brytyjska ustawa Data (Use and Access) Act 2025 (DUAA) — znacząco rozszerzają dostęp i zakres udostępniania danych finansowych. Koncepcja otwartych finansów zakłada, że klienci mogą dzielić się nie tylko informacjami o swoich produktach i transakcjach, ale także doświadczeniem i preferencjami. Umożliwia to instytucjom przygotowanie zdecydowanie bardziej spersonalizowanych ofert i usług.

5. Compliance w centrum strategii biznesowej

Rośnie tempo zmian regulacyjnych. Szybkie płatności oraz obowiązek weryfikacji odbiorcy stają się koniecznością. Banki potrzebują aktualnych, zgodnych z regulacjami danych tożsamości biznesowej oraz automatycznych procesów, celem zapewnienia bezpieczeństwa i sprostania rosnących oczekiwań klientów. Compliance staje się strategiczną przewagą. Banki inwestujące w narzędzia i platformy compliance są lepiej przygotowane do przewidywania ryzyka i szybkiego reagowania na zmiany. W 2026 roku największe w Europie instytucje finansowe, w swoja strategię rozwoju wpisały automatyzację procesów compliance, co gwarantuje elastyczność i proaktywne zarządzanie ryzkiem.

6. Oczekiwania klientów: szybkie i bezpieczne płatności

Klienci oczekują szybkich i bezpiecznych płatności. Dopasowanych i spersonalizowanych usług cyfrowych. Dominacja smartfonów i innych urządzeń mobilnych pobudziła zapotrzebowanie na rozwój inteligentnych, intuicyjnych, przejrzystych i szybkich w obsłudze aplikacji bankowych. Dzisiejsze banki koncentrują się na zaangażowaniu omnichannel, budowaniu zaufania i wykorzystaniu danych do dostarczania spersonalizowanych rozwiązań. Natychmiastowa weryfikacja firm i ocena zdolności kredytowej pozwalają na szybsze transakcje, a przejrzyste profile przedsiębiorstw i ocena ESG wzmacniają zaufanie klientów. Możliwość spełnienia tych oczekiwań zależy od jakości i integralności danych, na których opierają się procesy. Banki, które wdrożyły zmiany regulacyjne, potrafią sprawnie korzystać z cyfrowych narzędzi compliance, utrzymać wysoką jakość danych, weryfikować tożsamość odbiorcy, czy analizować ryzyka ESG, stają się nie tylko bardziej konkurencyjne, ile godne zaufania i przyjazne klientom.

