Kursy walut 10 lutego 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.
Z danych przekazanych we wtorek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 10 lutego za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,5377 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2148 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6200 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8354 zł.
Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane
Kursy walut – wtorek, 10 luty
- dolar –3,5377 zł
- euro –4,2148 zł
- frank szwajcarski – 4,6200 zł
- funt szterling – 4,8354 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – poniedziałek, 9 luty
- dolar –3,5527 zł
- euro –4,2142 zł
- frank szwajcarski – 4,5991zł
- funt szterling – 4,8320 zł
Kursy walut – piątek, 5 luty
- dolar –3,5749 zł
- euro –4,2155 zł
- frank szwajcarski – 4,5920 zł
- funt szterling – 4,8535 zł
Kursy walut – czwartek, 5 luty
- dolar –3,5799 zł
- euro –4,2175 zł
- frank szwajcarski – 4,5985 zł
- funt szterling – 4,8569 zł
Kursy walut – środa, 4 luty
- dolar –3,5755 zł
- euro –4,2241 zł
- frank szwajcarski – 4,6059 zł
- funt szterling – 4,9015 zł
Kursy walut – wtorek, 3 luty
- dolar –3,5785 zł
- euro –4,2198 zł
- frank szwajcarski – 4,5942 zł
- funt szterling – 4,8905 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
