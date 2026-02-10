Kursy walut 10 lutego 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.

Z danych przekazanych we wtorek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 10 lutego za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,5377 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2148 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6200 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8354 zł.

Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane

Kursy walut – wtorek, 10 luty

dolar –3,5377 zł

euro –4,2148 zł

frank szwajcarski – 4,6200 zł

funt szterling – 4,8354 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – poniedziałek, 9 luty

dolar –3,5527 zł

euro –4,2142 zł

frank szwajcarski – 4,5991zł

funt szterling – 4,8320 zł

Kursy walut – piątek, 5 luty

dolar –3,5749 zł

euro –4,2155 zł

frank szwajcarski – 4,5920 zł

funt szterling – 4,8535 zł

Kursy walut – czwartek, 5 luty

dolar –3,5799 zł

euro –4,2175 zł

frank szwajcarski – 4,5985 zł

funt szterling – 4,8569 zł

Kursy walut – środa, 4 luty

dolar –3,5755 zł

euro –4,2241 zł

frank szwajcarski – 4,6059 zł

funt szterling – 4,9015 zł

Kursy walut – wtorek, 3 luty

dolar –3,5785 zł

euro –4,2198 zł

frank szwajcarski – 4,5942 zł

funt szterling – 4,8905 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

