Znaczące podatkowe oszczędności. Po to powstał ten instrument finansowy

Krótko mówiąc, jeżeli sami nie będziemy oszczędzać na emeryturę, to świadczenie z ZUS tylko niemile nas zaskoczy. By uniknąć rozczarowań powstał tzw. „trzeci filar emerytalny”, a w nim możliwość oszczędzania w PPK, PPE, IKE, OIPE i IKZE. Każdy z tych instrumentów oferuje inne bonusy, dzięki którym – oprócz samego oszczędzania – są jeszcze inne możliwości, w tym odpisy podatkowe.

Czas rozliczania podatku PIT to także czas odcinania kuponów od decyzji z 2025 roku, by oszczedzać na emeryturę w IKZE i skorzystać z podatkowych ulgi, którą ten instrument finansowy ma od początku „wszytą”.

IKZE umożliwia korzystny odpis od podstawy opodatkowania

Osoby oszczędzające w ramach Indywidulanego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) mają możliwość nie tylko pomnażania kapitału na przyszłość, ale także obniżenia bieżących zobowiązań podatkowych. Aby z tego skorzystać, należało dokonać wpłat do końca 2025 roku.

To właśnie wpłaty są odliczane od podstawy opodatkowania, co oznacza niższy podatek do zapłaty lub wyższy zwrot podatku. IKZE można otworzyć w bankach, funduszach inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych oraz powszechnych towarzystwach emerytalnych, które oferują różnorodne formy inwestowania po to, aby użytkownicy mogą dostosować strategię oszczędzania na emeryturę do swoich indywidualnych preferencji i oczekiwań.

Maksymalne wpłaty do IKZE i odpisy podatkowe za 2025 rok

Nie można wpłacać dowolnych kwot na IKZE, tylko ściśle określone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Na 2025 rok są to:

10 407,60 zł dla osoby fizycznej (nieprowadzącej działalności) .

15 611,40 zł dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą .

Odpis od podstawy opodatkowania w PIT za 2025 rok może dać zwrot od około 1250 zł do prawie 5 ty. zł. Wysokość zwrotu zależy od progu podatkowego (12 proc., 19 proc., 32 proc.) i kwoty wpłaty. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, czyli przedsiębiorcy którzy w 2025 roku osiągnęli dochód powyżej 120 tys. zł i kwalifikują się do drugiego progu podatkowego (32 proc.), w rozliczeniu podatkowym za 2025 rok, mogą odzyskać aż 4 995,65 zł.

Przy maksymalnej wpłacie 10 407,60 zł i stawce podatkowej 12 proc. odzyskać można około 1 249 zł zwrotu.

Warunek jest jeden – wpłaty muszą być zaksięgowane na koncie IKZE do 31 grudnia 2025 roku.

