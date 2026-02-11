Atak z 17 państw. Minister finansów i gospodarki przeprasza za KSeF

– Z punktu widzenia bezpieczeństwa danych, to system KSeF jest tak naprawdę bezpieczniejszy od systemów, które funkcjonowały – zapewniał Andrzej Domański w programie „Rozmowa Piaseckiego” w TVN24.

Jednocześnie minister finansów i gospodarki, przyznał, że użytkownicy KSeF mogli mieć kłopoty z dostępem do platformy w pierwszych dniach jej działania. – Chciałbym przeprosić osoby, które miały problem z logowaniem za pomocą Profilu Zaufanego – dodał.

Atak z 17 krajów niemal położył KSeF

Przyczyn takiego stanu rzeczy, zdaniem ministra, było kilka. Pierwsza: zbyt wiele osób próbowało się zalogować w pierwszych godzinach działania KSeF. Druga: jednoczesny cyberatak na system logowania za pomocą DDoS (Distributed Denial of Service), o czym informowało też Ministerstwo Cyfryzacji. Tego typu atak polega na generowaniu masowych zapytań, które mają na celu zablokowanie serwerów. W przypadku KSeF aż z 17 państw.

Trzecia przyczyna: przeciażenie Profilu Zaufanego służącego do uwierzytelniania użytkowników. – Teraz ruch za pomocą Profilu Zaufanego jest ruchem płynnym. Zdecydowanie więcej osób loguje się do KSEF-u za pomocą certyfikatów oraz tokenów niż za pomocą profilu zaufanego - wyjaśniał minister Domański w telewizyjnym wywiadzie.

Apel Domańskiego do polityków

Minister odpowiedział także na zarzuty opozycji dotyczącego tego, że system był w dużej mierze zarządzany przez firmy zagraniczne, w tym podmiot francuski. Chodzi o amerykańską spółkę Imperva specjalizującą się w cyberbezpieczeństwie, która należy do francuskiego koncernu Thales. To właśnie ten koncern oferuje rozwiązania WAF (Web Application Firewall), czyli zaporę sieciową chroniącą aplikacje i strony WWW poprzez filtrowanie, monitorowanie i blokowanie złośliwego ruchu oraz ochronę przed atakami DDoS.

Andrzej Domański wyjaśnił, że KSeF jest obsługiwany przez polskie serwery i polskich informatyków. – Stosujemy najbardziej zaawansowane metody kryptograficzne, dzięki którym mamy tak zwane szyfrowanie end-to-end i za pomocą klucza. System nie ma możliwości, aby ktokolwiek poza Ministerstwem Finansów, Krajową Administracją Skarbową miał dostęp do tych danych. Są one bardzo dobrze zabezpieczone za pomocą najbardziej zaawansowanych technik – przekonywał na antenie TVN24.

Domański zaapelował do polityków, by nie rozpowszechniali w tej sprawie fake newsów. - System jest bardzo dobrze zabezpieczony. Nie mają do niego dostępu niepożądane osoby.

Czytaj też:

Czy KSeF w ogóle działa legalnie? Oto jest pytanie...Czytaj też:

Lekarstwo na KSeF. Jeszcze jedna darmowa ścieżka logowania