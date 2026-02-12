Banki świętują po wyroku TSUE. „To cios dla kancelarii prawnych”

Dzisiejszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE), który zapadł w sprawie dotyczącej stosowania wskaźnika WIBOR w umowach kredytowych, wywoła niemałe poruszenie na rynku finansowym.

– To wielki dzień dla polskiego sektora bankowego – podkreśla Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich (ZBP).

Prezes ZBP zaznaczył, że dzisiejszy wyrok TSUE jednoznacznie potwierdził legalność oraz prawidłowość funkcjonowania wskaźnika WIBOR.

– Trybunał wyraźnie stwierdził, że nie istnieją podstawy do kwestionowania tego wskaźnika, który jest regulowany przepisami unijnego rozporządzenia BMR. Oznacza to, że sądy cywilne nie mają kompetencji do badania ani podważania jego legalności – stwierdził prezes ZBP.

Prezes ZBP: To cios dla kancelarii prawnych

Prezes ZBP wyjaśniał, że TSUE potwierdził również, iż banki prawidłowo realizują obowiązki informacyjne wobec klientów.

– Wynikają one wprost z prawa unijnego i nie obejmują szczegółowego przedstawiania metodologii wyznaczania wskaźnika. To informacje techniczne, z natury rzeczy zbyt specjalistyczne i niepotrzebne konsumentowi – dodał.

Wskazał, że Trybunał podkreślił, iż stosowanie w umowach konsumenckich wskaźnika referencyjnego, takiego jak WIBOR, jest w pełni dopuszczalne. Przypomniał także, że WIBOR jest wskaźnikiem regulowanym, a co więcej – jednym z nielicznych wskaźników kluczowych wprost wymienionych w załączniku do rozporządzenia BMR.

– Dzisiejszy wyrok to bardzo poważny cios dla kancelarii prawnych próbujących podważać umowy kredytowe oparte na WIBOR-ze. Trybunał w praktyce zapalił czerwone światło dla prób unieważniania kredytów poprzez kwestionowanie wskaźnika czy rzekomych braków informacyjnych. Banki działają zgodnie z prawem unijnym, a fundamenty tych roszczeń zostały właśnie jednoznacznie obalone – podsumował Białek.

Santander Bank Polska: Nie ma podstaw do kwestionowania umów

W podobnym tonie wypowiadali się przedstawiciele Santander Bank Polska.

– Dobry dzień dla banków, bardzo zły dzień dla podmiotów trudniących się nabywaniem wierzytelności konsumenckich i sporami wiborowymi – stwierdził Kamil Biedroń, dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej Biznesu Santander Bank Polska.

Podkreślił, że dzisiejsze orzeczenie TSUE jednoznacznie wskazuje, iż nie ma podstaw do kwestionowania umów kredytowych opartych na tym wskaźniku.

– Fundament argumentacji kancelarii wiborowych dotyczących wadliwości wskaźnika WIBOR właśnie upadł – zauważył Biedroń.

Dodał, że wyrok TSUE potwierdza, iż dotychczasowa linia orzecznicza polskich sądów – bardzo korzystna dla banków – jest zgodna z regulacjami europejskimi, co może oznaczać jej dalsze utrwalenie.

PKO Bank Polski: Nie będzie rewolucji w sprawach o WIBOR

Jak zauważają przedstawiciele PKO Banku Polskiego, orzeczenie TSUE powinno uspokoić sytuację wokół sporów dotyczących kredytów opartych na WIBOR-ze i ograniczyć liczbę nowych pozwów.

– Dzisiejszy wyrok TSUE potwierdza legalność i uczciwość stosowania wskaźnika referencyjnego WIBOR w umowach kredytu z konsumentami. Trybunał wskazuje, że sądy krajowe mogą kontrolować, czy klient został prawidłowo poinformowany o skutkach ekonomicznych zastosowania WIBOR w umowie. Argumentacja kredytobiorców o obowiązku przekazywania specjalistycznych informacji o zasadach wyznaczenia wskaźnika nie została przez Trybunał uwzględniona. – mówi Michał Romanowski z Kancelarii Romanowski i Wspólnicy, reprezentującej PKO Bank Polski przed TSUE.

Zdaniem przedstawicieli banku wyrok TSUE stanowi ważny punkt odniesienia dla sądów rozpatrujących sprawy dotyczące kredytów złotowych z oprocentowaniem opartym na WIBOR-ze.

– Nie będzie rewolucji w sprawach o WIBOR. TSUE potwierdził dotychczasowe orzecznictwo polskich sądów – podsumowuje Anna Cudna-Wagner, radca prawny z kancelarii CMS Cameron McKenna, która razem z kancelarią Romanowski i Wspólnicy reprezentuje PKO Bank Polski przed TSUE.

