Niedziel handlowych będzie więcej? Padła ważna deklaracja

W tym roku mija 8 lat od wprowadzenia ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, a w ostatnich dniach minęła pierwsza rocznica zmiany, która doprowadziła do zwiększenia liczby niedziel handlowych w roku.

1 lutego 2025 roku weszły w życie przepisy przewidujące ustanowienie Wigilii dniem wolnym od pracy, a w zamian za to wprowadzenie trzeciej niedzieli handlowej w grudniu. Tym samym od zeszłego roku mamy możliwość robienia zakupów w osiem, a nie jak dotąd siedem niedziel w roku (pozostałe przypadają w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc).

Nie oznacza to, że w pozostałe niedziele nie mamy możliwości zaopatrzenia się. W ustawie nadal obowiązują 32 wyjątki, w związku z czym handel możliwy jest m.in. w kwiaciarniach, kawiarniach, cukierniach, sklepach z prasą, w strefach wolnocłowych, a także na stacjach paliw. Z zakazu zwolnione są także punkty o "działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki".

Wszystko wskazuje na to, że kolejnych zmian w ustawie o zakazie handlu w ostatnim dniu tygodnia w najbliższym czasie nie będzie. Co prawda w Sejmie od niemal 1,5 roku znajduje się projekt firmowany przez posła Polski 2050 Ryszarda Petru, który przewiduje m.in. powrót do rozwiązania z pierwszego okresu funkcjonowania ustawy, czyli funkcjonowania dwóch niedziel handlowych w miesiącu. Projekt utknął jednak w sejmowych komisjach i na razie trudno liczyć na jakikolwiek przełom w tej sprawie. Ewentualne przegłosowanie projektu przez Sejm (nie jest to pewne z uwagi na fakt, iż proponowane zmiany budzą spór w samej koalicji) spotka się z wetem ze strony prezydenta.

Zakaz handlu w niedzielę bez zmian?

Podczas dzisiejszego spotkania z działaczami NSZZ “Solidarność” Karol Nawrocki podkreślił, że jego rola ma charakter obronny i wynika z wcześniejszych ustaleń ze związkowcami. Dotyczy to m.in. braku zmian w ustawie o zakazie handlu w niedzielę. – Nie stanąłem przed takimi decyzjami, ale pomyślałem, że dzisiejsze spotkanie jest dobrym momentem dla potwierdzenia stanowiska, które ustaliliśmy. Podobnie z handlem w niedzielę – powiedział prezydent.

Za złamanie zakazu handlu grozi od 1000 zł do nawet 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

