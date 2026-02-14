Sprzedaż i kupno kryptowalut odbija się w deklaracji PIT. Fiskus to sprawdzi

Jednostki są umowne, system księgowy jest rozproszony, ale handel, inwestowanie oraz kopanie kryptowalut co roku wiąże się z obowiązkami podatkowymi, bez względu na to czy transakcja kończy się zyskiem czy stratą.

W Polsce, zgodnie z przepisami prawa bankowego, kryptowaluty nie są uznawane za prawny środek płatniczy, co oznacza, że nie mają oficjalnych kursów średnich publikowanych przez Narodowy Bank Polski.

Ciężar podatkowych wyliczeń spoczywa na podatniku

Zakup kryptowalut trzeba wykazać w zeznaniu podatkowym, nawet jeśli w danym roku podatkowym nie doszło do jej sprzedaży. I tak jest obowiązek złożenia PIT-38 i wykazania kosztów nabycia. Te koszty mogą być rozliczone w kolejnych latach, gdy pojawi się przychód ze sprzedaży.

Zakup kryptowalut dokumentuje potwierdzenie przelewów bankowych na rachunek giełdy kryptowalut, lub wyciągi elektroniczne z giełd, które pokazują szczegóły transakcji. Wartości transakcji w walutach obcych należy przeliczyć na złotówki po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego przed dniem uzyskania przychodu lub kosztu. Kluczowe są terminy, właściwy formularz i poprawne ujęcie kosztów. Giełdy nie wystawiają informacji PIT-8C ani PIT-11, dlatego ciężar prawidłowych wyliczeń spoczywa na podatniku.

Które wydatki są udokumentowane i jak?

Zamiana jednej waluty wirtualnej na inną nie powoduje powstania podatku. Co innego sprzedaż za walutę tradycyjną, zapłatę krypto za towar lub usługę albo uregulowanie nią zobowiązania.

Deklarację podatkową składa się również przy transakcjach realizowanych w ramach działalności gospodarczej, z wyjątkiem podmiotów działających na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, które rozliczają obrót w ramach firmy. Podatek wynosi 19 proc. dochodu (przychód minus udokumentowane koszty nabycia i prowizje), bez kwoty wolnej.

W przypadku obrotu kryptowalutami formalnie nie wykazuje się straty. Do kosztów zalicza się udokumentowane wydatki na zakup oraz prowizje i opłaty pośredników. Nie uwzględnia się natomiast kosztów kredytów na zakup, wydatków na sprzęt do kopania ani rachunków za prąd.

