Polacy znaleźli alternatywę dla lokat. Zainteresowanie rośnie

Ministerstwo Finansów przedstawiło wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w styczniu. W pierwszym miesiącu 2026 roku sprzedano obligacje o łącznej wartości 5,76 mld zł. To wynik nieco wyższy niż w grudniu, gdy odnotowano 5,35 mld zł. W ubiegłym roku rekordowy okazał się lipiec, gdy sprzedano obligacje o łącznej wartości 8,2 mld zł, a w całym 2025 roku było to 74,9 mld zł, co jest drugim najwyższym wynikiem w historii.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w styczniu

Przedstawione przez Ministerstwo Finansów dane za styczeń wyglądają następująco:

3-miesięczne (OTS0426) – 208,4 mln zł,

1-roczne (ROR0127) – 1.973,5 mln zł,

2-letnie (DOR0128) – 340,6 mln zł,

3-letnie (TOS0129) – 1.652,6 mln zł,

4-letnie (COI0130) – 587,7 mln zł,

10-letnie (EDO0136) – 886,4 mln zł,

6-letnie rodzinne (ROS0132) – 27,2 mln zł,

12-letnie rodzinne (ROD0138) – 81,4 mln zł.

W styczniu najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 1-roczne – ROR (34 proc. udział w strukturze sprzedaży). Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1.973,5 mln zł. Drugie miejsce zajęły obligacje 3-letnie – TOS (29 proc. udział) ze sprzedażą na poziomie 1.652,6 mln zł. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły obligacje 10-letnie – EDO (15 proc.), 4-letnie – COI (10 proc.), 2-letnie – DOR (6 proc.), oraz 3-miesięczne – OTS (4 proc.).

Ministerstwo Finansów poinformowało również, że na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu „Rodzina 800 plus" klienci przeznaczyli w styczniu ok. 109 mln zł, czyli tyle samo co miesiąc wcześniej. Resort przypomina, że obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie 800 plus, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

– W pierwszym miesiącu roku Polacy ulokowali w skarbowych instrumentach detalicznych blisko 5,76 mld złotych. Najczęściej wybierali obligacje 1-roczne o oprocentowaniu zmiennym, opartym o stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego, które stanowiły 34% sprzedaży styczniowej ogółem. Wysokim zainteresowaniem cieszyły się również obligacje trzyletnie o oprocentowaniu stałym TOS, których udział w sprzedaży wyniósł 29% – podsumowuje Jurand Drop, wiceminister finansów.

