Władimir Semirunnij z medalem. Dostanie gigantyczną kwotę
Władimir Semirunnij, Metodej Jilek, Jorrit Bergsma
Władimir Semirunnij, Metodej Jilek, Jorrit Bergsma Źródło: PAP / Paweł Skraba
Władimir Semirunnij wywalczył dla Polski drugi medal podczas zimowych igrzysk. Srebro to nie tylko powód do dumy, ale też solidny zastrzyk gotówki.

Mija tydzień od startu Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan–Cortina 2026, a Polska ma już dwa medale, czyli więcej niż podczas poprzedniej imprezy w Pekinie (w 2022 roku jedyny krążek zdobył dla nas Dawid Kubacki). W poniedziałek srebro wywalczył skoczek narciarski Kacper Tomasiak, a dziś Władimir Semirunnij w łyżwiarstwie szybkim. 23-latek od niedawna jest reprezentantem Polski. Jak przypomina tvp.info.pl Rosjanin w 2022 roku w Innsbrucku zdobył brązowy medal mistrzostw świata juniorów. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę wielu sportowców z Rosji i Białorusi zostało wykluczonych z międzynarodowej rywalizacji. Semirunnij nie chciał, aby sytuacja polityczna negatywnie wpływała na jego karierę i wyemigrował do Polski.

Ile Władimir Semirunnij dostanie za srebro?

Semirunnij podobnie jak Tomasiak wywalczył pierwszy medal olimpijski w swojej karierze. Otrzyma za to identyczne nagrody jak skoczek narciarski. Przypomnijmy, że za srebro Polski Komitet Olimpijski wypłaca 400 tys. zł w gotówce, a także 200 tys. zł w kryptowalutowych tokenach (cyfrowe aktywa, które mogą być wymieniane na określone usługi lub produkty). Dodatkowo może liczyć na obraz, voucher na wakacje oraz biżuterię o wartości do 2000 zł. Srebrny medalista może liczyć również na solidny zastrzyk gotówki od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Resort wypłaci niemal 448,5 tys. zł, przy czym jednorazowo Semirunnij dostanie niespełna 80 tys. zł, a pozostała część będzie wypłacana w ratach przez dwa lata).

Czekamy na kolejne medale, w tym upragniony złoty krążek. Dla jego zdobywcy będzie to powód do dumy i gwarancja przejścia do historii, ale wrażenie mogą robić przewidziane dla zwycięzcy nagrody. Jak już pisaliśmy, zawodnik, który zdobędzie złoty medal i stanie na najwyższym stopniu podium, otrzyma 500 tys. zł w gotówce i 250 tys. zł w formie tokenów. Prawdziwym hitem, jeśli chodzi o nagrody jest jednak dwupokojowe mieszkanie, które złoty medalista otrzyma od PKOl i sponsora dewelopera Profbud. Znajdować się będzie ono w Mieście Polskich Mistrzów Olimpijskich (przy projekcie współpracuje także Robert Lewandowski), które powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie warszawskiej dzielnicy Ursynów, przy ulicy Puławskiej, w gminie Lesznowola, w odległości ok. 2 km od Lasu Kabackiego. Jak podaje Business Insider Polska, cena rynkowa nieruchomości może mieścić się w przedziale od ok. 800 tys. zł do nawet miliona zł, w zależności od metrażu, który jednak nie jest sprecyzowany.

Źródło: tvpinfo.pl, Business Insider Polska