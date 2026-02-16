PKP Intercity obniża ceny biletów. Nawet do 29 zł

Gazeta zwraca uwagę, że po grudniowym falstarcie czeskiej spółki Regiojet (nie udało się uruchomić trzech czwartych zapowiadanych połączeń) przewoźnik rozkręcił na początku tego roku działalność. Od kilku tygodni jeżdżą dziennie cztery pary pociągów z Warszawy do Krakowa i trzy pary z Warszawy do Trójmiasta. Wraz z początkiem lutego wystartowały kursy dwóch par połączeń ze stolicy do Poznania, a w marcu będzie ich sześć. Również w marcu działalność ma rozszerzyć drugi czeski przewoźnik LeoExpress.

PKP Intercity obniżyło ceny. Nawet 29 zł

Pojawienie się konkurencji wymusiło na PKP Intercity obniżkę cen biletów. Dotyczy to zwłaszcza trasy Warszawa–Poznań, co ma związek z uruchomieniem konkurencyjnych połączeń przez Czechów. Na kilka dni przed odjazdem można kupić bilety na pociąg ekspresowy (EIC lub EIP) w cenie 29 zł, podczas gdy jeszcze niedawno trzeba było zapłacić niemal 150 zł.

Tak atrakcyjne ceny dotyczą też biletów na pociąg Pendolino z Warszawy do Krakowa oraz ze stolicy do Trójmiasta. Po wyczerpaniu puli najtańszych biletów dostępne są kolejne, ze stawkami na poziomie ok. 50 i 80 zł. Wcześniej na tych trasach tańszych biletów na Pendolino było bardzo mało. Dominowała cena podstawowa wynosząca 169 zł.

– Ceny połączeń PKP Intercity spadły, co widać głównie na trasach, które obsługuje Regiojet. Działania konkurencji wywołują jednak pewną nerwowość u naszego narodowego przewoźnika kolejowego. Kiedyś przychylniej patrzył na prywatne firmy. Teraz poczuł się zagrożony – komentuje cytowany przez gazetę Karol Trammer z dwumiesięcznika „Z biegiem szyn”.

Biuro prasowe PKP Intercity wskazuje w komentarzu dla dziennika, że w ostatnim czasie wprowadzono dziewięć progów promocyjnych. Liczba tańszych biletów jest uzależniona od różnych czynników, m.in. pory podróży. Spółka przyznaje jednak, że wpływ na promocje ma także konkurencja. PKP Intercity zaznacza, że jako konkurencję traktuje również transport samochodowy, dlatego na atrakcyjne promocje można też liczyć na trasach prowadzących wzdłuż autostrad czy ekspresówek.

