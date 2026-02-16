Kursy walut 16 lutego 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.

Z danych przekazanych w poniedziałek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 16 lutego za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,5467 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2080 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6085 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8393 zł.

Kursy walut – poniedziałek, 16 luty

dolar –3,5467 zł

euro –4,2080 zł

frank szwajcarski – 4,6085 zł

funt szterling – 4,8393 zł

Kursy walut w poprzednim tygodniu

Kursy walut – piątek, 13 luty

dolar – 3,5528 zł

euro – 4,2140 zł

frank szwajcarski – 4,6163 zł

funt szterling – 4,8398 zł

Kursy walut – czwartek, 12 lutego

dolar – 3,5441 zł

euro – 4,2131 zł

frank szwajcarski – 4,6246 zł

funt szterling – 4,8374 zł

Kursy walut – środa, 11 lutego

dolar – 3,5387 zł

euro – 4,2174 zł

frank szwajcarski – 4,6213 zł

funt szterling – 4,8462 zł

Kursy walut – wtorek, 10 lutego

dolar – 3,5377 zł

euro – 4,2148 zł

frank szwajcarski – 4,6200 zł

funt szterling – 4,8354 zł

Kursy walut – poniedziałek, 9 lutego

dolar – 3,5527 zł

euro – 4,2142 zł

frank szwajcarski – 4,5991 zł

funt szterling – 4,8320 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

