Państwo okradło 19 tys. polskich rodzin. „Polska to państwo pozorne”
Państwo okradło 19 tys. polskich rodzin. „Polska to państwo pozorne”

To nie fiskus wzywa dziś 19 tysięcy Polaków do zapłaty zaległego podatku od sprzedaży mieszkań. Prawda jest poważniejsza: pieniądze zostały już dawno pobrane, a mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2025 r. potwierdzającego niekonstytucyjność przepisów, państwo odmawia ich zwrotu.

Nieprawdziwe są informacje, jakie w wielu mediach ukazały się w poniedziałek 16.02.2026 r. o tym, że fiskus wzywa 19 tysięcy obywateli do zapłaty zaległego podatku od sprzedaży mieszkania. Niestety mamy do czynienia z przekłamaniem. Fiskus nie wzywa do zapłaty, ale zachowuje się o wiele gorzej. Informacja prawdziwa jest następująca: fiskus na podstawie niezgodnego z konstytucją przepisu okradł 19 tysięcy polskich rodzin, a gdy Trybunał Konstytucyjny w lipcu 2025 r. wydał wyrok SK 64/20, który potwierdził, że te przepisy były niezgodne z konstytucją, to odmawia oddania tego, co wcześniej ukradł.

Zdumiewające jak szybko i w jak wielu mediach można było znaleźć w poniedziałkowy poranek informację o tym, że fiskus znowu czegoś bezzasadnie żąda od podatników. Pojawiło się mnóstwo tekstów o rzekomych wezwaniach, jakie fiskus wysyła do Polaków, żądając zwrotu podatku. A to nieprawda.

