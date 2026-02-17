Państwo okradło 19 tys. polskich rodzin. „Polska to państwo pozorne”

Nieprawdziwe są informacje, jakie w wielu mediach ukazały się w poniedziałek 16.02.2026 r. o tym, że fiskus wzywa 19 tysięcy obywateli do zapłaty zaległego podatku od sprzedaży mieszkania. Niestety mamy do czynienia z przekłamaniem. Fiskus nie wzywa do zapłaty, ale zachowuje się o wiele gorzej. Informacja prawdziwa jest następująca: fiskus na podstawie niezgodnego z konstytucją przepisu okradł 19 tysięcy polskich rodzin, a gdy Trybunał Konstytucyjny w lipcu 2025 r. wydał wyrok SK 64/20, który potwierdził, że te przepisy były niezgodne z konstytucją, to odmawia oddania tego, co wcześniej ukradł.

Zdumiewające jak szybko i w jak wielu mediach można było znaleźć w poniedziałkowy poranek informację o tym, że fiskus znowu czegoś bezzasadnie żąda od podatników. Pojawiło się mnóstwo tekstów o rzekomych wezwaniach, jakie fiskus wysyła do Polaków, żądając zwrotu podatku. A to nieprawda.