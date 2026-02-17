Ranking lokat na 6 miesięcy. Jedna z wyższych stawek na rynku

Serwis Bankier.pl zaprezentował lutowy ranking lokat bankowych na pół roku. Powstał on w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu. Dana marka bankowa może się w nim znaleźć tylko raz (z najlepszą propozycją na dany termin).

Lokaty bankowe na 6 miesięcy. Jedna z wyższych stawek na rynku

Niezmiennym liderem rankingu nadal jest lokata Nest Banku Nest Lokata Witaj z oprocentowaniem na poziomie 6,60 proc. w skali roku. Choć jeszcze pod koniec zeszłego roku stawka przekraczała 7 proc., to wciąż możemy mówić o jednej z najbardziej atrakcyjnych obecnie propozycji na rynku. Aby z niej skorzystać trzeba być nowym klientem, założyć konto osobiste i spełnić spełnią następujące warunki (do wyboru):

zapewnienie wpływów w wysokości minimum 2000 zł na miesiąc lub zapewnianie dowolnego wpływu na co najmniej 2000 zł miesięcznie, wykonanie minimum 10 płatności kartą lub Blikiem w danym miesiącu,

zapewnienie wpływu wynagrodzenia na kwotę minimum 2000 zł na miesiąc.

Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

Lokatę Nest Banku goni w rankingu propozycja VeloBanku – VeloLokata dla Aktywnych VeloBanku. Proponowana stawka to 6,50 proc. rocznie. By skorzystać z tej oferty również trzeba być nowym klientem i otworzyć konto osobiste. Konieczne jest zapewnienie wpływu na to konto minimum 2000 zł w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym trwania lokaty. Maksymalnie można wpłacać 50 000 zł.

Trzecie pozycję, ale z wyraźnie niższą stawką na poziomie 4,30 proc. rocznie zajmuje ex aequo NOWYdepozyt 6M GWARANTOWANY z oferty Banku Nowego, a także Lokata terminowa od CA Auto Bank. Pierwsza z ofert skierowana jest dla posiadaczy konta osobistego, którzy wpłacą nowe środki. Z kolei z Lokaty terminowej mogą skorzystać osoby, które mają dostęp do platformy Raisin. Wpłacać można odpowiednio 100 000 zł i 410 000 zł.

W pierwszej piątce znalazły się jeszcze Lokata Plus z oferty Toyota Banku (4,25 proc. w skali roku), a także Lokata terminowa proponowana przez UniCredit (4.20 proc. rocznie).

