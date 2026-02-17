Tyle zarabiają żołnierze zawodowi w Polsce. W grę wchodzą 5-cyfrowe kwoty!

Wraz z początkiem tego roku wzrosły uposażenia żołnierzy zawodowych. W styczniu kwota bazowa (będąca podstawą wyliczania wynagrodzenia) wzrosła o 3 proc., z dotychczasowych 2193,21 do 2259,01 zł brutto.

Choć wyższe stawki weszły od 1 stycznia br., to wyższe pensje żołnierze otrzymają w lutym, wraz z wyrównaniem za poprzedni miesiąc.

Ile zarabiają żołnierze zawodowi?

Z wyliczeń, które prezentuje Interia.pl wynika, że wynagrodzenia żołnierzy szeregowych wzrosły o blisko 190 zł – z 6300 do 6489 zł brutto.

Dla oficerów starszych uposażenie wzrosło od 315 zł do 659 zł brutto, w zależności od stopnia (najwyższa podwyżka dla stopnia generała). Dla oficerów młodszych uposażenie wzrosło o 265 zł do 271 zł brutto. Z kolei dla podoficerów starszych będzie wyższe o 246 zł do 252 zł brutto.

Dla podoficerów młodszych uposażenie wzrosło o 218 zł do 233 zł brutto, zaś dla szeregowych od 189 zł do 205 zł brutto.

Obecnie zarobki w wojsku (w zależności od zajmowanego stopnia) kształtują się w przedziale od 6489 zł (szeregowy) do nawet 22609 zł brutto (na takie zarobki mogą liczyć generałowie).

Podwyżki w polskiej armii to część szerszych działań mających na celu poprawę warunków pracy żołnierzy. Wzrost wynagrodzeń jest jednym z elementów, które mają zwiększyć atrakcyjność służby wojskowej i zachęcić do niej nowych rekrutów.

Nie tylko pieniądze

Warto podkreślić, że poza uposażeniem zasadniczym żołnierzom przysługuje również m.in. dodatek motywacyjny, dodatek służbowy, dodatek specjalny, dodatek za długoletnią służbę wojskową, dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych, gratyfikacja urlopowa, nagrody uznaniowe i zapomogi, świadczenia motywacyjne, świadczenia teleinformatyczne. Wojskowi z dłuższym stażem mogą liczyć również na nagrody jubileuszowe (wypłacane są po minimum 20 latach służby).

Dla żołnierzy zawodowych przewidziano również świadczenia osłonowe, takie jak zasiłki pogrzebowe, odprawy pośmiertne oraz wsparcie finansowe dla żołnierzy kształcących się w uczelniach wojskowych.

Czytaj też:

Szkolenie z „gender” w polskim wojsku? MON zabiera głosCzytaj też:

Zarabiasz na OnlyFans? Te pieniądze trzeba zgłosić