Tusk po roku wrócił w to samo miejsce. Zapowiedział „turboprzyspieszenie

W rocznicę pamiętnej konferencji „Rok przełomu” premier Donald Tusk znów pojawił się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. Przypomnijmy, że przed rokiem szef rządu ogłosił plan gospodarczy na 2025 rok, zapowiedział też uruchomienie procesu deregulacji powierzając to zadanie założycielowi InPostu Rafałowi Brzosce. Podczas dzisiejszej konferencji Tusk zapowiedział, że rok 2026 będzie rokiem przyspieszenia w gospodarce.

Tusk zapowiada turboprzyspieszenie

– Kiedy rok temu spotkaliśmy się w tym gronie mówiłem o roku przełomu, że rok 2025 będzie rokiem przełomu (...) Tak jak wtedy miałem poczucie ryzyka, że nie każdy mi uwierzy, że to będzie rok inwestycji, rok przełomu, kolejnego skoku gospodarczego. Tak dziś z dużo większą pewnością mogę powiedzieć, że rok 2026 będzie rokiem przyspieszenia i to przyspieszenia naprawdę turbo – ogłosił premier.

Tusk podkreślał, że wbrew okolicznościom i geostrategicznej niepewności, wbrew dramatycznym wydarzeniom w pobliżu naszych granic i w państwach, które dotąd były opoką stabilności, wbrew temu wszystkiemu “Polska stała się oazą stabilności i wzrostu”.

W dalszej części swojego wystąpienia szef rządu przytaczał kluczowe gospodarcze dane wskazując m.in. na wzrost PKB na poziomie 3,6 proc. w 2025 roku, co – jak podkreślał – jest jednym z największych wskaźników w Unii Europejskiej. Inwestycje wzrosły w zeszłym roku o 4 proc. — I nwestycje w Polsce w roku 2026 wzrosną o blisko 10 proc. — zapowiedział premier.

Tusk mówił również o wyraźnym i wyczuwalnym wzroście wynagrodzeń, a także odniósł się do ostatnich danych dotyczących stopy bezrobocia w Polsce. Premier zwracał uwagę, że jesteśmy wiceliderem pod względem najniższego bezrobocia w UE (wskazują na to opublikowane na początku miesiąca dane Eurostatu).