Polacy nadal zarabiają powyżej „9”? Są najnowsze dane

W styczniu br. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9002,47 zł – podał GUS. To o 6,1 proc. więcej niż przed rokiem, a jednocześnie mniej niż w grudniu 2025 r., kiedy to została przekroczona bariera 9500 zł.

Z danych przedstawionych w czwartek przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w styczniu br. 9002,47 zł. To wzrost o 6,1 proc. w porównaniu z początkiem 2025 roku. – Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2026 r. było o 6,1% wyższe niż w styczniu 2025 r. – informuje GUS w komunikacie.

Wynagrodzenia w styczniu. Jest niedosyt

Przedstawione dziś dane mogą budzić niedosyt. Wzrost płac w ujęciu rocznym okazał się niższy niż spodziewali się ekonomiści (konsensus rynkowy wynosił 7,2 proc.). Na tym jednak nie koniec, bowiem w pierwszym miesiącu 2026 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było niższe w stosunku do grudnia o 6,1 proc., co oznacza, że w poprzednim miesiącu Polacy zarabiali o 6,1 proc. więcej niż rok temu, a jednocześnie o 6,1 proc. mniej niż w końcówce 2025 roku.

Przypomnijmy, że w grudniu 2025 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 9583,31 zł brutto, co oznaczało wzrost o 8,6 proc. rok do roku. Tym samym przekroczona została wówczas bariera 9500 zł, co nastąpiło zaledwie miesiąc po przekroczeniu poziomu 9000 zł. Granica ta została utrzymana, ale nieznacznie. GUS wskazuje, że spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w styczniu względem poprzedniego miesiąca spowodowany był brakiem dodatkowych wypłat, które miały miejsce w końcówce 2025 roku, czyli premii świątecznych i nagród z okazji Dnia Górnika oraz mniejszą skalą dodatkowych wypłat m.in. nagród i premii w tym uznaniowych, rocznych, motywacyjnych i jubileuszowych, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń.

Zwraca uwagę również fakt, że styczeń był kolejnym miesiącem, w którym podwyżki znacząco przewyższały tempo wzrostu cen. Przypomnijmy, że inflacja konsumencka w pierwszym miesiącu tego roku wyniosła zaledwie 2,2 proc.

GUS poinformował dziś również, że w styczniu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6400,6 tys. etatów, co oznacza spadek o 0,8 proc. w relacji do analogicznego okresu 2025 roku.

Przedstawione przez GUS dane dotyczą podmiotów sektora przedsiębiorstw, który stanowi część gospodarki narodowej. Sektor ten obejmuje podmioty zatrudniające co najmniej dziesięciu pracowników (obejmują około 40 proc. wszystkich pracujących w polskiej gospodarce).

