Kursy walut 20 lutego 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.

Z danych przekazanych w piątek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 20 lutego za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,5898 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2241 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6297 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8347 zł.

Kursy walut – piątek, 20 luty

dolar –3,5898 zł

euro –4,2241 zł

frank szwajcarski – 4,6297 zł

funt szterling – 4,8347 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – czwartek, 19 luty

dolar –3,5780 zł

euro –4,2220 zł

frank szwajcarski – 4,6266 zł

funt szterling – 4,8318 zł

Kursy walut – środa, 18 luty

dolar –3,5610 zł

euro –4,2148 zł

frank szwajcarski – 4,6159 zł

funt szterling – 4,8338 zł

Kursy walut – wtorek, 17 luty

dolar –3,5607 zł

euro –4,2182 zł

frank szwajcarski – 4,6290 zł

funt szterling – 4,8393 zł

Kursy walut – poniedziałek, 16 luty

dolar –3,5467 zł

euro –4,2080 zł

frank szwajcarski – 4,6085 zł

funt szterling – 4,8393 zł

Kursy walut – piątek, 13 luty

dolar – 3,5528 zł

euro – 4,2140 zł

frank szwajcarski – 4,6163 zł

funt szterling – 4,8398 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

FAQ– najczęściej zadawane pytania o kursy walut

Kiedy NBP publikuje kursy walut?

Tabela kursów średnich walut obcych aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15.

Z czego wynikają wahania kursów walut?

Wahania kursów walut wynikają głównie z praw podaży i popytu, na które wpływ mają stopy procentowe, inflacja, wzrost gospodarczy oraz sytuacja geopolityczna.

Co oznacza mocny złoty?

To oznacza, że polska waluta zyskuje na wartości względem obcych walut, co powoduje m.in., że importowane towary i są tańsze, a inflacja może spadać.

