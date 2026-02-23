Pompy ciepła coraz mniej popularne. Polacy stawiają na inną opcję

Najnowsze dane z programu „Czyste powietrze" pokazują wyraźną zmianę preferencji Polaków, jeśli chodzi o wybór źródeł ogrzewania domu. Z liczb, które przytacza Radio Zet wynika, że wyraźnie zmniejsza się liczba wniosków o dofinansowanie pomp ciepła.

Spada zainteresowanie pompami ciepła

Dane za 2025 rok pokazują, że jeszcze w styczniu o pompy ciepła wnioskowano w 25 proc. przypadków, podczas gdy w jego końcówce było to już tylko 21 proc. spośród wszystkich wniosków.

Rośnie za to zainteresowanie innym źródłem ogrzewania. Chodzi o kotły na biomasę. Na początku 2025 roku wnioskowano o nie w 70 proc. przypadków, a w grudniu w 78 proc., co oznacza, że liczba wniosków o dofinansowanie kotłów w ciągu 12 miesięcy wzrosła o 8 proc.

Dane z programu "Czyste powietrze" zawierają także całościowe informacje, dotyczące źródeł ciepła, które dofinansowano od początku istnienia programu, czyli od 2018 roku. Mimo iż kotły gazowe nie są już objęte dofinansowaniami, to ogromne zainteresowanie nimi w poprzednich latach sprawiło, że wciąż stanowią numer jeden pod względem zainteresowania beneficjentów. Wśród wszystkich wniosków kotły gazowe kondensacyjne stanowią 31,7 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się pompy ciepła powietrzne, kotły na biomasę, kotły węglowe, gruntowe pompy ciepła oraz systemy ogrzewania elektrycznego.

Nie można wykluczyć, że tegoroczna długa i mroźna zima spowoduje, że zainteresowanie pompami ciepła zmniejszy się jeszcze bardziej. Jak opisywał „Dziennik Gazeta Prawna”, kilkanaście dni z temperaturą na minusie sprawiło, że pompy ciepła przestały być „sprytnym urządzeniem”, które korzysta z energii z otoczenia, a zaczyna pracować na granicy swoich możliwości. Szczególnie dotyczy to pomp powietrznych, które przy dużym mrozie muszą wspierać się grzałkami elektrycznymi. W efekcie zużycie prądu wzrosło i to niekiedy dwu-lub trzykrotnie, co z kolei kończy się tzw. rachunkami grozy.

Z symulacji dziennika przeprowadzonej na przykładzie domu jednorodzinnego ok. 130–150 m², zamieszkanego przez 3–4 osoby, przy temperaturach zewnętrznych od –10 do –15°C i standardowym komforcie cieplnym (21–22°C) wynika, że w przypadku pomp powietrznych przy średnim zużyciu energii zimą na poziomie 900-1300 kWh miesięczny rachunek sięga od 800-1400 zł. W najgorszych dniach, gdy pracują grzałki elektryczne, koszt jednego dnia ogrzewania potrafi przekroczyć 40–50 zł.

