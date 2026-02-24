Tusk zachęca do niepłacenia podatków? „Niszczenie fundamentów państwa”
Donald Tusk
Donald Tusk Źródło: Flickr / Kancelaria Premiera
Konstytucja obiecuje ochronę majątku i kontrolę nad podatkami. Jednak brak publikacji wyroków Trybunału sprawia, że obywatel zostaje z iluzją prawa — bez realnej możliwości dochodzenia zwrotu pieniędzy

W Konstytucji obywatele zawarli ze swoim państwem umowę, że będą je utrzymywać, płacąc podatki. Nie jest to deklaracja bezwarunkowa. Państwo zobowiązało się, że podatki będą wynikały jedynie z poprawnie uchwalonych ustaw i będą spełniały wysokie, określone w konstytucji, wymogi (np. nie będą konfiskatą mienia). Zabezpieczeniem, że rządzący nie będą nadużywali uprawnień do uchwalania i stosowania prawa podatkowego niespełniającego tych wymogów są wyraźne zapisy w konstytucji, dające Trybunałowi Konstytucyjnemu prawo do stwierdzania niezgodności z konstytucją obowiązującego przepisu, co powoduje konieczność zwrotu pobranych pieniędzy z odszkodowaniem.

Wszystko powyższe wyraźnie zapisane jest w kilku prostych przepisach ustawy zasadniczej i nie powinno czy nawet nie może powodować żadnych wątpliwości i sporów. Tak też było do czasu, gdy do władzy powróciła KO po zniszczeniach dokonanych przez PiS-owskie zamachy na wadliwie działającą tzw. praworządność.

Premier kończy relację państwa z obywatelem

