Tak urzędnicy będą przeglądać faktury Polaków. Ministerstwo odpowiada na 10 pytań w sprawie KsEF

Kilka tygodni temu wysłaliśmy Ministerstwu Finansów 10 pytań dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur. Nowe rozwiązanie obowiązuje już największe firmy działające w kraju. A od 1 kwietnia tego roku ma również objąć najmniejszych przedsiębiorców. W skrócie – wraz z wprowadzeniem KSeF, w kraju ma się skończyć wystawianie papierowych faktur. Wszystkie będą trafiać do rządowego systemu on-line. Z racji tego, że proces drukowania faktur ma zostać zdigitalizowany i de facto trafić do sieci, wśród polskich przedsiębiorców i ekspertów pojawiła się masa pytań. Głównie tych dotyczących bezpieczeństwa i sprawności całego systemu.

Między innymi o to, kto ma dostęp do faktur przesyłanych do KSeF. Czy podatnika będzie się informować, kto przeglądał jego faktury? Czy dane są przechowywane w jednym miejscu, czy więcej? Czy system był testowany pod względem cyberbezpieczeństwa? Ministerstwu Finansów zadaliśmy 10 kluczowych pytań. Oto, jakie odpowiedzi otrzymaliśmy od resortu Andrzeja Domańskiego.

10 pytań w sprawie KSeF