Ceny złota w lutym poszybowały. Tak drogo jeszcze nie było

Cena złota osiągnęła właśnie najwyższy poziom od początku lutego. Zdaniem analityków impuls do tak intensywnych zakupów kruszca pochodzi zza Oceanu, a ściślej od Donalda Trumpa i jego reakcji na zeszłotygodniową decyzję amerykańskiego Sądu Najwyższego.

Notowania złota biją lutowe rekordy

W poniedziałek po południu notowania złota wzrosły o ponad 1 proc., sięgając niemal 5 190 dol. za uncję, czyli około 18 540 zł. To wyraźny sygnał, że kruszec odzyskuje swoją długoterminową pozycję na rynku.

Jak zauważa CNBC, cytowane przez „Business Insider”, dolar osłabił się po tym, jak w piątek Sąd Najwyższy USA orzekł, że radykalne cła Donalda Trumpa przekroczyły jego uprawnienia. W efekcie towary wyceniane w dolarach, takie jak złoto, stały się bardziej przystępne cenowo dla zagranicznych nabywców. A co za tym idzie wpłynęły na dzisiejsze notowania.

Historyczny wyrok w sprawie ceł Trumpa

Przypomnijmy, że w miniony piątek amerykański Sąd Najwyższy uznał, że większość ceł nakładanych przez prezydenta USA Donalda Trumpa jest niezgodna z prawem. To orzeczenie uderzyło w jeden z filarów jego strategii gospodarczej, która nie tylko służyła amerykańskiemu prezydentowi do rozgrywania zagranicznych partnerów, lecz także miała doprowadzić do odbudowy krajowego przemysłu i wzmocnienia pozycji USA w globalnym handlu.

Jeszcze tego samego dnia Donald Trump zapowiedział wprowadzenie globalnej taryfy bazowej w wysokości 10 proc., powołując się na sekcję 122 ustawy handlowej. Przepis ten pozwala prezydentowi nałożyć cła na okres do 150 dni bez zgody Kongresu w przypadku „poważnych deficytów w bilansie płatniczym”. W sobotę Trump podniósł stawkę do 15 proc., czyli maksymalnego poziomu przewidzianego w ustawie.

