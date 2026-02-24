Ranking lokat na rok. W końcu dobre wieści dla oszczędzających

Serwis Bankier.pl przedstawił najnowszy ranking lokat bankowych na rok. Przygotowane przez portal zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Ranking lokat bankowych na rok. Lokata terminowa wciąż liderem

O ile styczniowy ranking przyniósł serię obniżek, to w lutym większość instytucji zdecydowała się utrzymać oprocentowanie. Liderem pozostaje Lokata terminowa od CA Auto Banku z dotychczasową stawką na poziomie 4,35 proc. w skali roku (jeszcze w grudniu było to 4,50 proc.). Nie zmieniły się również warunki umożliwiające skorzystanie z oferty. Dostępna jest ona za pośrednictwem platformy Raisin i wymagane jest posiadanie na niej konta. Maksymalna kwota wpłaty to 410 000 zł. Środki wpłacone do CA Auto Banku są chronione przez włoski system gwarantowania depozytów.

Bez zmian również na drugiej pozycji, którą zajmuje Lokata standardowa, proponowana przez Inbank. Oprocentowanie na tym depozycie wynosi 4 proc. rocznie. Zaletą tej oferty jest brak jakichkolwiek warunków dodatkowych, a maksymalna kwota wpłaty to 50 000 zł. Środki wpłacone do Inbanku sa objęte ochroną przez estoński system gwarantowania depozytów. Lokata Inbanku zajmuje drugie miejsce ex aequo z Lokatą terminową z oferty Unicredit. W tym wypadku, aby skorzystać z propozycji trzeba być posiadaczem konta w instytucji, a górny limit wpłat to 25 000 zł. W przypadku tej lokaty ochroną depozytów zajmuje się belgijski system gwarantowania depozytów.

Na tym kończą się propozycje z „czwórką”. Trzecie miejsce – podobnie jak w styczniu – zajmuje Lokata Plus, którą oferuje Toyota Bank. Proponowana stawka to 3,65 proc. w skali roku. Z tej oferty również mogą skorzystać posiadacze konta w banku, a maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł.

Tuż za podium znalazły się aż trzy lokaty z oprocentowaniem na poziomie 3,50 proc. rocznie. Chodzi o: Lokatę Facto BFF Banking Group, Nest Lokata Nowe Środki Nest Banku, a także Lokatę dla Ciebie od Raiffeisen Digital Bank. Piąte miejsce zajmuje Lokata Online Nowe Środki Santander Consumer Banku ze stawką 3,40 proc. w skali roku.

