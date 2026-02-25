ZUS ponownie przelicza emerytury tych osób. Wiadomo, ile zyskali

Pod koniec sierpnia ubiegłego roku prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę przewidującą ponowne przeliczenie (na nowych korzystniejszych zasadach) tzw. emerytur czerwcowych. Ustawa weszła w życie na początku 2026 roku.

Od 1 stycznia br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z urzędu przelicza emerytury przyznane lub przeliczone w czerwcu w latach 2009–2019 oraz renty rodzinne po osobach, których dotyczyły te same zasady. Zainteresowani nie muszą podejmować żadnych działań. Po przeliczeniu ZUS wyda nową decyzję. Jeśli nowa kwota byłaby niższa, świadczenie pozostaje bez zmian.

Tyle ZUS emerytur czerwcowych przeliczył na nowo

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało kilka dni temu o przeliczeniu ponad 106 tys. świadczeń.

– Już 106,3 tys. świadczeń przeliczył ZUS w ramach ponownego ustalania emerytur i rent rodzinnych osób, które w latach 2009-2019 przeszły na emeryturę lub rentę rodzinną w czerwcu – czytamy w komunikacie resortu rodziny. – Podwyżka po przeliczeniu wynosi średnio blisko 200 zł – dodano.

Przypomnijmy, że problem z czerwcowymi emeryturami dotyczy osób urodzonych po 1948 roku, które przeszły na emeryturę w latach 2009-2019. Jeżeli złożyły wniosek w czerwcu, miały przyznane niższe świadczenia niż wnioskujący np. w kwietniu czy maju. Wszystko przez to, że w tym miesiącu nie uwzględniano dodatkowych waloryzacji kwartalnych, a jedynie roczną. Parlamentarzyści naprawili ten błąd i jednogłośnie przyjęli nowe przepisy. Przewidują one, że każdy emeryt i rencista rodzinny, który w latach 2009-2019 przeszedł na emeryturę lub rentę rodzinną w czerwcu, będzie miał prawo do ponownego ustalenia wysokości swojego świadczenia (przepisy nie przewidują wyrównania za lata wcześniejsze, ponieważ świadczenia były obliczone zgodnie z obowiązującym wówczas prawem). Wysokość emerytury zostanie ustalona tak, jakby dana osoba przeszła na emeryturę w maju danego roku, co oznacza, że świadczenia będą wyższe i uwzględnią korzystniejsze zasady waloryzacji.

ZUS planuje zakończyć przeliczanie świadczeń do końca marca br.

