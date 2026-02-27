Dolar wyraźnie w górę. Kursy walut 27 lutego 2026 r.

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.

Z danych przekazanych w piątek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 27 lutego za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,5804 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2233 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6323 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8280 zł.

Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane

Kursy walut – piątek, 27 luty

dolar –3,5804 zł

euro –4,2233 zł

frank szwajcarski – 4,6323 zł

funt szterling – 4,8280 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – czwartek, 26 lutego

dolar – 3,5792 zł

euro – 4,2224 zł

frank szwajcarski – 4,6245 zł

funt szterling – 4,8416 zł

Kursy walut – środa, 25 lutego

dolar – 3,5785 zł

euro – 4,2183 zł

frank szwajcarski – 4,6225 zł

funt szterling – 4,8375 zł

Kursy walut – wtorek, 24 lutego

dolar – 3,5793 zł

euro – 4,2193 zł

frank szwajcarski – 4,6252 zł

funt szterling – 4,8323 zł

Kursy walut – poniedziałek, 23 lutego

dolar – 3,5737 zł

euro – 4,2173 zł

frank szwajcarski – 4,6156 zł

funt szterling – 4,8275 zł

Kursy walut – piątek, 20 luty

dolar –3,5898 zł

euro –4,2241 zł

frank szwajcarski – 4,6297 zł

funt szterling – 4,8347 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

FAQ– najczęściej zadawane pytania o kursy walut

Kiedy NBP publikuje kursy walut?

Tabela kursów średnich walut obcych aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15.

Z czego wynikają wahania kursów walut?

Wahania kursów walut wynikają głównie z praw podaży i popytu, na które wpływ mają stopy procentowe, inflacja, wzrost gospodarczy oraz sytuacja geopolityczna.

Co oznacza mocny złoty?

To oznacza, że polska waluta zyskuje na wartości względem obcych walut, co powoduje m.in., że importowane towary i są tańsze, a inflacja może spadać.

