Wyniki losowania Eurojackpot. Padła główna wygrana! Astronomiczna kwota

W losowaniu Eurojackpot, które odbyło się 27 lutego, szczęśliwe okazały się następujące liczby: 7, 17, 19, 28, 47 oraz 2 i 7. W Polsce trzech graczy może cieszyć się z wygranej IV stopnia, która wynosi po ponad 310 tys. złotych. 69 kolejnych osób dostanie zastrzyk gotówki w wysokości po powyżej 840 zł, co zagwarantowała im wygrana V stopnia.

Losowanie Eurojackpot z 27 lutego. Wyniki i wygrane

Dużo więcej szczęścia miał gracz z Niemiec, który zgarnął główną wygraną. Wygrał ponad 74 mln 780 tys. euro. Sześć kolejnych osób – dwie z Niemiec, dwie z Hiszpanii i po jednej z Czech i Szwecji – może cieszyć się z wygranej drugiego stopnia, która przekracza 430 tys. euro. Ośmiu graczy zgarnęło wygraną trzeciego stopnia, co oznacza, że wzbogacili się o blisko 182 tys. euro.

Następne losowanie Eurojackpot odbędzie się we wtorek 3 marca. Do wygrania będzie 45 mln zł.

Wyniki Eurojackpot. Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 r.

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2026 roku:

2 201 331,80, 24 lutego, Warszawa;

419 695,50, 20 lutego, Otwock;

419 695,50, 20 lutego, Łódź;

362 256,20, 17 lutego, Gdynia;

362 256,20, 17 lutego, Biała Podlaska;

694 151,90, 6 lutego, Zawiercie;

559 602,40, 3 lutego, Kraków;

1 725 564,80, 23 stycznia, Bytom;

1 725 564,80, 23 stycznia, Legnica;

698 985,80, 20 stycznia, Wójcin.

Eurojackpot to gra liczbowa, która została uruchomiona w marcu 2012 r. Po ponad pięciu latach na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze biorą udział gracze z kilkunastu europejskich krajów. Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20:15.

