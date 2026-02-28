Bank ostrzega. Z tych bankomatów nie wypłacisz pieniędzy w weekend

Bank Śląski ING ogłosił ważny komunikat dotyczący planowanych prac serwisowych. W nocy z 1 na 2 marca 2026 r. wystąpią utrudnienia w korzystaniu zarówno z bankomatów jak i wpłatomatów. Utrudnienia dotyczą urządzeń sieci ING/Planet Cash. Transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line.

Zmiany w wypłatach gotówki z bankomatów Planet Cash

Ten sam operator bankomatów (Planet Cash) od 2 marca 2026 r. wprowadza zmiany w wypłatach gotówki. Każdy klient będzie mógł wypłacić aż 4000 złotych za pomocą kart Mastercard i Visa. To bardzo dobra informacja dla klientów, ponieważ coraz częściej kwoty transakcji w bankomatach są systematycznie zmniejszane.

Planet Cash zapowiedział przy okazji modyfikację zasad dotyczących transakcji realizowanych systemem BLIK. Wysokość pojedynczej wypłaty nie będzie już jednolita dla całej sieci. Limity zostaną uzależnione od warunków ekonomicznych konkretnej lokalizacji urządzenia.

Czytaj też:

200 zł czy 4000 zł? Ogromne zamieszanie przy bankomatach. Od marca nowe limity wypłat

Euronet nadal w konflikcie z BLIKIEM

Od 19 lutego 2026 r., sieć Euronet obniżyła kwotę, jaką można jednorazowo wypłacić za pomocą BLIKA z 800 zł do 200 zł. Oznacza to, że jednorazowo można wypłacić tylko 200 złotych. Aby wypłacić kwotę wyższą, należy przeprowadzić kilka transakcji.

Decyzja sieci Euronet o nałożeniu restrykcji na wypłaty mobilne to wynik braku porozumienia z operatorem systemu BLIK. Zmiana ta wymusza rewizję nawyków płatniczych u szerokiej rzeszy konsumentów. Ograniczenia są szczególnie dotkliwe dla zwolenników nowoczesnych technologii, którzy w codziennych finansach polegają wyłącznie na rozwiązaniach mobilnych, omijając tradycyjne instrumenty płatnicze.

Czytaj też:

Polacy ograniczeni w dostępie do własnych pieniędzy. 19 lutego wchodzą kolejne zmiany

Liczba bankomatów systematycznie maleje

Z najnowszych danych jednoznacznie wynika, że liczba aktywnych bankomatów w Polsce systematycznie maleje. Nie w każdym bankomacie można również wypłacić gotówkę, za pomocą systemu BLIK a większość operatorów bankomatów wprowadza dodatkowe prowizje od wypłat czy ograniczenia wysokości wypłacanej gotówki.