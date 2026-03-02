Znany bank zawiesza przyjmowanie wniosków o kredyt. Klienci mają tydzień

Bank Citi Handlowy od 10 marca wstrzyma przyjmowanie nowych wniosków o kredyt mieszkaniowy i pożyczkę hipoteczną. Ma to związek z przygotowaniami do przyłączenia części detalicznej banku do VeloBanku (umowę w tej sprawie podpisano w maju zeszłego roku).

Citi Handlowy zawiesza przyjmowanie wniosków o kredyt. Zmiany za tydzień

– Od 10 marca Citi Handlowy wstrzyma przyjmowanie nowych wniosków o kredyt mieszkaniowy i pożyczkę hipoteczną. Jest to związane z pracami przygotowawczymi do przyłączenia bankowości detalicznej Citi Handlowego do VeloBanku oraz koniecznością zakończenia pełnego procesu obsługi już złożonych wniosków kredytowych przed datą przeniesienia bankowości detalicznej – poinformowała rzecznik banku Citi Handlowy Marta Wałdoch.

Rzecznik podkreśla, że proces wydzielania bankowości detalicznej z Citi Handlowego przebiega zgodnie z planem podziału banku. Wydzielenie ma nastąpić w połowie tego roku, choć – jak zaznaczyła – Wałdoch ostateczny termin uzależniony jest od uzyskania wszystkich wymaganych zgód oraz osiągniecia gotowości operacyjnej.

Jak przypomina RMF FM, Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na przejęcie części detalicznej Citi Handlowego przez VeloBank pod koniec ubiegłego roku. W ramach transakcji VeloBank zakupi bankowość detaliczną Citi Handlowego, w tym: zarządzanie majątkiem, usługi maklerskie, bankowość mikroprzedsiębiorstw, karty kredytowe, pożyczki, kredyty detaliczne oraz sieć oddziałów. Łączna wartość przejmowanych aktywów to około 6 mld zł kredytów, 22,1 mld zł depozytów oraz 8,9 mld zł aktywów pod zarządzaniem. Szacuje się, że skala biznesu VeloBanku wzrośnie o około 30 mld zł. W zamian za przekazanie VeloBankowi części detalicznej Bank Handlowy otrzyma pakiet akcji VeloBanku, przy czym ma być to nie więcej niż 25 proc. wszystkich akcji tej spółki. Następnie akcje VeloBanku zostaną odkupione od Banku Handlowego za ok. 532 mln zł, przy czym na tę kwotę składa się część stała w wysokości 432 mln zł oraz część zmienna, zależna od wyników segmentu detalicznej, w wysokości do 100 mln zł.

Czytaj też:

Ranking lokat na rok. W końcu dobre wieści dla oszczędzającychCzytaj też:

W to najlepiej inwestować. Ekspert nie ma wątpliwości