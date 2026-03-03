Ranking lokat na miesiąc. Jeden z liderów podwyższył stawkę

Serwis Bankier.pl przedstawił marcowy ranking lokat bankowych na miesiąc. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w zestawieniu.

Lokaty bankowe na miesiąc. Atrakcyjne stawki utrzymują się

Gdzie, jak gdzie, ale w tym rankingu wysokich – jak na obecne uwarunkowania – stawek nie brakuje. Na jego czele niezmiennie pozostaje NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT z oprocentowaniem na poziomie 7 proc. Z oferty mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą rachunek depozytowy, a maksymalna kwota wpłaty to 10 000 zł.

Niewiele niższe oprocentowanie – na poziomie 6,50 proc. rocznie – proponuje wicelider zestawienia, czyli Lokata Powitalna od Credit Agricole. Z tej propozycji mogą skorzystać nowi klienci, którzy otworzą konto osobiste w banku. Oferta jest dostępna przez 14 dni od założenia rachunku pod warunkiem wyrażenia zgód marketingowych. Promocja zakłada możliwość dwukrotnego przedłużenia depozytu po spełnieniu wymogów aktywności. Maksymalnie można wpłacać 100 000 zł.

Jest podwyżka stawki

Trzecie miejsce, ale z wyraźnie niższą stawką zajmuje Lokata Urodzinowa od Banku Millennium. Proponowane oprocentowanie to 4 proc. w skali roku, co oznacza, że nastąpiła obniżka względem lutego (oferowano wówczas 4,50 proc.). Nie zmieniły się natomiast warunki dodatkowe. Z oferty skorzystać mogą

posiadacze konta w instytucji, ale jedynie przez 30 dni od dnia swoich urodzin. Lokatę można założyć za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

Lokata Urodzinowa plasuje się na najniższym stopniu podium wraz z Lokatą na Nowe Środki BOŚ Banku. W tym wypadku klienci mogą liczyć na miłą niespodziankę, gdyż nastąpiła podwyżka stawki – z 3,75 do 4 proc. rocznie. Propozycja ta skierowana jest do posiadaczy konta. Warto zwrócić uwagę, że w tym wypadku nie wyznaczono górnego limitu wpłat.

W pierwszej piątce rankingu lokat bankowych na miesiąc znalazły się jeszcze Lokata Plus od Toyota Banku (3,65 proc. rocznie), a także iLokata Banku BPS i Lokata Facto od BFF Banking Group (po 3 proc. w skali roku).

