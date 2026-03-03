Dolar mocno w górę. Kursy walut 3 marca 2026 r.

Z danych przekazanych we wtorek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 3 marca za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6820 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2732 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6853 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8962 zł.

Jakie są dziś kursy walut? Dolar mocno w górę

Kursy walut – wtorek, 3 marca

dolar –3,6820 zł

euro –4,2732 zł

frank szwajcarski – 4,6853 zł

funt szterling – 4,8962 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – poniedziałek, 2 marca

dolar –3,6056 zł

euro –4,2304 zł

frank szwajcarski – 4,6696 zł

funt szterling – 4,8215 zł

Kursy walut – piątek, 27 luty

dolar –3,5804 zł

euro –4,2233 zł

frank szwajcarski – 4,6323 zł

funt szterling – 4,8280 zł

Kursy walut – czwartek, 26 lutego

dolar – 3,5792 zł

euro – 4,2224 zł

frank szwajcarski – 4,6245 zł

funt szterling – 4,8416 zł

Kursy walut – środa, 25 lutego

dolar – 3,5785 zł

euro – 4,2183 zł

frank szwajcarski – 4,6225 zł

funt szterling – 4,8375 zł

Kursy walut – wtorek, 24 lutego

dolar – 3,5793 zł

euro – 4,2193 zł

frank szwajcarski – 4,6252 zł

funt szterling – 4,8323 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

