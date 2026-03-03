Jak Trybunał Konstytucyjny zmienił się w piaskownicę. „Rząd powinien zrobić z tym porządek”

Niebywałą kompromitacją 4 osób powołanych przez prezydenta Andrzeja Dudę na stanowisko sędziego TK było wydanie w środę, 25.02.2026 r., „wyroku” w sprawie SK 68/25 dotyczącej zakresu i sposobu rozpoznawania wniosku o zbadanie wymogów niezawisłości sędziego sądu administracyjnego. To uchwalone przez PiS w 2022 r. przepisy, które teraz nominaci PiS uchylili jako niezgodne z konstytucją, bo już nie rządzą i... są dla nich niewygodne. Parlament musi zrobić szybko porządek z „takim” Trybunałem, ale nie w ten sposób, że nie będzie publikował wyroków TK, bo to kontynuacja zabawy przedszkolaków w piaskownicy i to kosztem życia, zdrowia i majątku obywateli.

Skarga byłej zastępczyni Ziobry