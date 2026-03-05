RPP ulżyła kredytobiorcom. Tak tłumaczy swoją decyzję

W środę zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Gremium po raz pierwszy w tym roku zdecydowało o obniżce stóp procentowych o 0,25 punktu procentowego. Tym samym główna stopa referencyjna wynosi teraz 3,75 proc. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

▪ stopa lombardowa 4,25 proc.,

▪ stopa depozytowa 3,25 proc.,

▪ stopa redyskontowa weksli 3,80 proc.,

▪ stopa dyskontowa weksli 3,85 proc.

Decyzja RPP nie była większym zaskoczeniem. Eksperci spodziewali się pierwszych w tym roku cięć, choć nie brakowało opinii, że w związku z ostatnimi wydarzeniami na Bliskim Wschodzie Rada może zachować wstrzemięźliwość i po raz trzeci z rzędu zdecyduje o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Tak się jednak nie stało, co jest dobrą wiadomością dla kredytobiorców, gdyż obniżka stóp wiąże się bowiem ze spadkiem rat kredytów hipotecznych czy firmowych.

RPP tłumaczy obniżkę stóp proc.

Jak ten ruch tłumaczy sama RPP? W wydanym w środę komunikacie zwrócono uwagę na spadającą inflację konsumencką w Polsce. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w styczniu br. wyniosła ona 2,2 proc., wobec 2,4 proc. w grudniu 2025 roku. Jak zauważa Rada, na przestrzeni ubiegłego roku obniżyła się również inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii. W komunikacie podkreślono, że RPP zapoznała się z wynikami marcowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD. Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 19 lutego br. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,6 – 2,9 proc. w 2026 roku (wobec 1,9 – 4,0 proc. w projekcji z listopada 2025 roku), 1,1 – 3,7 proc. w 2027 roku (wobec 1,1 – 4,1 proc.) oraz 0,9 – 4,0 proc. w 2028 roku.

Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,1 – 4,7 proc. w 2026 roku (wobec 2,7 – 4,6 proc. w projekcji z listopada 2025 roku), 2,0 – 3,8 proc. w 2027 roku (wobec 1,5 – 3,7 proc.) oraz 1,8 – 4,1 proc. w 2028 roku.

– Biorąc pod uwagę kształtowanie się inflacji oraz jej perspektywy w kolejnych kwartałach, w ocenie Rady uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP – czytamy w komunikacie.

W dalszej części podkreślono, że dalsze decyzje RPP będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają kształt polityki fiskalnej, oczekiwane ożywienie popytu w gospodarce, dalsze kształtowanie się dynamiki płac oraz sytuacja makroekonomiczna za granicą, w tym zmiany cen surowców i inflacji na świecie w kontekście napięć geopolitycznych.

Czytaj też:

Dobre wieści dla Polaków. Inflacja pod kontrolą? Glapiński mówi wprostCzytaj też:

Nawrocki i Glapiński mają „alternatywę” dla SAFE. Ujawnili szczegóły