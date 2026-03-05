Euro i frank w górę. Kursy walut 5 marca 2026 r.

Z danych przekazanych w czwartek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 5 marca za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6771 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2739 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,7205 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,9108 zł.
Jakie są dziś kursy walut? Euro i frank w górę
Kursy walut – czwartek, 5 marca
- dolar –3,6771 zł
- euro –4,2739 zł
- frank szwajcarski – 4,7205 zł
- funt szterling – 4,9108 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – środa, 4 marca
- dolar –3,6770 zł
- euro –4,2685 zł
- frank szwajcarski – 4,6935 zł
- funt szterling – 4,9125 zł
Kursy walut – wtorek, 3 marca
- dolar –3,6820 zł
- euro –4,2732 zł
- frank szwajcarski – 4,6853 zł
- funt szterling – 4,8962 zł
Kursy walut – poniedziałek, 2 marca
- dolar –3,6056 zł
- euro –4,2304 zł
- frank szwajcarski – 4,6696 zł
- funt szterling – 4,8215 zł
Kursy walut – piątek, 27 luty
- dolar –3,5804 zł
- euro –4,2233 zł
- frank szwajcarski – 4,6323 zł
- funt szterling – 4,8280 zł
Kursy walut – czwartek, 26 lutego
- dolar – 3,5792 zł
- euro – 4,2224 zł
- frank szwajcarski – 4,6245 zł
- funt szterling – 4,8416 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
Czytaj też:
Rajd dolara i euro zatrzymany. Kursy walut 4 marca 2026 r.Czytaj też:
Dolar mocno w górę. Kursy walut 3 marca 2026 r.