Dolar znów mocno w górę. Kursy walut 6 marca 2026 r.

Z danych przekazanych w piątek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 6 marca za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6962 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2782 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,7262 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,9251 zł.

Jakie są dziś kursy walut? Dolar znów w górę

Kursy walut – piątek, 6 marca

dolar –3,6962 zł

euro –4,2782 zł

frank szwajcarski – 4,7262 zł

funt szterling – 4,9251 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – czwartek, 5 marca

dolar –3,6771 zł

euro –4,2739 zł

frank szwajcarski – 4,7205 zł

funt szterling – 4,9108 zł

Kursy walut – środa, 4 marca

dolar –3,6770 zł

euro –4,2685 zł

frank szwajcarski – 4,6935 zł

funt szterling – 4,9125 zł

Kursy walut – wtorek, 3 marca

dolar –3,6820 zł

euro –4,2732 zł

frank szwajcarski – 4,6853 zł

funt szterling – 4,8962 zł

Kursy walut – poniedziałek, 2 marca

dolar –3,6056 zł

euro –4,2304 zł

frank szwajcarski – 4,6696 zł

funt szterling – 4,8215 zł

Kursy walut – piątek, 27 luty

dolar –3,5804 zł

euro –4,2233 zł

frank szwajcarski – 4,6323 zł

funt szterling – 4,8280 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

FAQ– najczęściej zadawane pytania o kursy walut

Kiedy NBP publikuje kursy walut?

Tabela kursów średnich walut obcych aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15.

Z czego wynikają wahania kursów walut?

Wahania kursów walut wynikają głównie z praw podaży i popytu, na które wpływ mają stopy procentowe, inflacja, wzrost gospodarczy oraz sytuacja geopolityczna.

Co oznacza mocny złoty?

To oznacza, że polska waluta zyskuje na wartości względem obcych walut, co powoduje m.in., że importowane towary i są tańsze, a inflacja może spadać.

