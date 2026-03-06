Dolar znów mocno w górę. Kursy walut 6 marca 2026 r.

Z danych przekazanych w piątek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 6 marca za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6962 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2782 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,7262 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,9251 zł.
Jakie są dziś kursy walut? Dolar znów w górę
Kursy walut – piątek, 6 marca
- dolar –3,6962 zł
- euro –4,2782 zł
- frank szwajcarski – 4,7262 zł
- funt szterling – 4,9251 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – czwartek, 5 marca
- dolar –3,6771 zł
- euro –4,2739 zł
- frank szwajcarski – 4,7205 zł
- funt szterling – 4,9108 zł
Kursy walut – środa, 4 marca
- dolar –3,6770 zł
- euro –4,2685 zł
- frank szwajcarski – 4,6935 zł
- funt szterling – 4,9125 zł
Kursy walut – wtorek, 3 marca
- dolar –3,6820 zł
- euro –4,2732 zł
- frank szwajcarski – 4,6853 zł
- funt szterling – 4,8962 zł
Kursy walut – poniedziałek, 2 marca
- dolar –3,6056 zł
- euro –4,2304 zł
- frank szwajcarski – 4,6696 zł
- funt szterling – 4,8215 zł
Kursy walut – piątek, 27 luty
- dolar –3,5804 zł
- euro –4,2233 zł
- frank szwajcarski – 4,6323 zł
- funt szterling – 4,8280 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
FAQ– najczęściej zadawane pytania o kursy walut
Kiedy NBP publikuje kursy walut?
Tabela kursów średnich walut obcych aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15.
Z czego wynikają wahania kursów walut?
Wahania kursów walut wynikają głównie z praw podaży i popytu, na które wpływ mają stopy procentowe, inflacja, wzrost gospodarczy oraz sytuacja geopolityczna.
Co oznacza mocny złoty?
To oznacza, że polska waluta zyskuje na wartości względem obcych walut, co powoduje m.in., że importowane towary i są tańsze, a inflacja może spadać.
