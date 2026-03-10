Ranking lokat na trzy miesiące. Wciąż dominują „piąteczki”

Portal Bankier.pl przedstawił marcowy ranking lokat bankowych na trzy miesiące. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Lokaty na trzy miesiące. Zmiana na pozycji lidera

Nowy ranking przynosi zmianę na pozycji lidera. Obecnie jest nim Nest Lokata Witaj proponowana przez Nest Bank z oprocentowaniem na poziomie 5,25 proc. rocznie. (przed miesiącem plasowała się na drugiej pozycji z taką samą stawką). Oferta przeznaczona jest dla nowych klientów instytucji, którzy założą konto i wyrażą zgody marketingowe. Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

Aż cztery lokaty znalazły się na drugim miejscu zestawienia. Wszystkie proponują 5 proc. w skali roku. Pierwsza z ofert to dotychczasowy lider, czyli Citi Handlowy z Lokatą Powitalną w promocji „Kapitał Citigold z kontem z lokatą”. Jeszcze miesiąc temu instytucja proponowała 5,50 proc., a w styczniu 5,80 proc. Z propozycji mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą konto Citigold w ofercie „Kapitał Citigold z kontem z lokatą”, zaakceptują regulamin oferty i zapewnią saldo dzienne w wysokości minimum 420 000 zł. Maksymalna kwota wpłaty to 200 000 zł.

Kolejna propozycja to NOWYdepozyt 3M Gwarantowany od Banku Nowego. W tym wypadku stawka nie zmieniła się, podobnie jak warunki umożliwiające skorzystanie z oferty – trzeba być nowym klientem i założyć rachunek depozytowy. Górny próg wpłat to 100 000 zł. Wiceliderem pozostaje również Lokata dla Ciebie dla nowych klientów od Raiffeisen Digital Banku. Ta lokata także przeznaczona jest – jak wskazuje zresztą nazwa – dla nowych klientów, którzy założą konto osobiste. Ostatnia z propozycji z 5 proc. stawką to Lokata dla Ciebie na dzień dobry, którą proponuje Santander Bank Polska. By skorzystać z oferty trzeba być nowym klientem, otworzyć konto online i zweryfikować tożsamość przez aplikację mobilną (przez tzw. selfie) lub mObywatela. Wymagane jest wyrażenie zgód marketingowych oraz akceptacja regulaminu promocji.

Na najniższym stopniu podium uplasowały się dwa depozyty ze stawką 4,50 proc. rocznie. Pierwsza to Lokata na Start z oferty Inbanku, a druga to Lokata terminowa od Unicredit. Pierwsza z propozycji przeznaczona jest dla nowych klientów, podczas gdy druga dla posiadaczy konta w instytucji. W pierwszym przypadku maksymalna kwota wpłaty to 50 000 zł, w drugim aż 25 000 000 zł.

